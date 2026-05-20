「ヤクルト０−２巨人」（１９日、ヨークいわきスタジアム）

ずっとかかっていたもやが晴れたような気がした。巨人・戸郷翔征投手が少しだけ表情を緩ませる。７回５安打無失点、１１５球の力投でつかんだ待望の今季初勝利だ。「いろいろな思いを持ちながらマウンドに上がっているので、それが一つでも二つでも晴れたような気持ちになる」。ようやく勝った。

ヤマ場は三回だ。１死満塁のピンチで迎えたクリーンアップとの対戦。ギアを上げた。内山を１５２キロの速球に変化球を織り交ぜて空振り三振に切って取ると、増田は中飛に打ち取った。難所を無失点で切り抜け、一気にテンポアップ。「今までたくさん迷惑かけた。１イニングでも長く、１球でも多くというのは思っていた」。強い気持ちで右腕を振った。

打たれるたびに心ないコメント、ダイレクトメッセージが届いた。だが、戸郷はあえてその一つ一つに目を通した。「その分、期待が大きいということだし、それがジャイアンツの宿命だと思っている。僕も覚悟しているし、菅野智之っていう姿を見ているから」。昨年１２月、釣り番組の撮影で再会。「撮影を忘れて２時間くらい、いろいろな話をした」と振り返り「まだオレが味わった苦しみには到達しない」と背中を押された。

空っぽだった引き出しに、一つずつ経験と自信を詰めていった。試行錯誤に終わりはない。「あの試合がよかっただけじゃダメなんで、続けていきたいなと思う」。何度でも苦難は乗り越えていける。これは始まりの１勝だ。