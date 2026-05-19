19日(火)もよく晴れて、広い範囲で今シーズン一番の暑さになりました。各地の最高気温は、長岡市や十日町市・湯沢町など県内9地点で30℃以上の真夏日になりました。また新潟市中央区では29.7℃と真夏日に迫る暑さになりました。



さて、20日(水)は天気が下り坂に向かいそうです。



◆20日(水)午前9時の予想天気図

日本付近ははじめ高気圧に覆われますが、次第に前線が北上してきて湿った空気が流れこむでしょう。このため、午後は雲が広がって次第に雨の範囲が広がる見込みです。



◆20日(水)の天気の移り変わり

朝6時は、各地でよく晴れる見込みです。時間を進めると、午前中は広く晴れますが、午後は雲がだんだん雲が広がって、夕方6時ごろになると上・中越では雨の降り出すところがあるでしょう。そして夜は各地に雨雲がかかり、日付が変わるころは雨脚が強まるところがありそうです。



日差しの届く日中は暑くなりそうです。



◆20日(水)の予想最高気温

長岡市で29℃まで上がる予想で、そのほかは27℃前後のところが多いでしょう。今日と比べると3℃くらい下がりますが、20日(水)は湿度が上がってムシ暑くなりそうです。



引き続き、熱中症に注意をしてお過ごしください。