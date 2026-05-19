【粉類なし】混ぜて焼くだけで超簡単！濃厚美味な「NYチーズケーキ」の作り方

NYチーズケーキとベイクドチーズケーキの違いって？

一般的なベイクドチーズケーキとNYチーズケーキ、何が違うの？ と疑問に思ったことがある方も多いと思います。違いは粉の量！ ベイクドチーズケーキに比べて、チーズの配合率が高く、粉はほとんど使っていないのがNYチーズケーキ。だから、一般的なベイクドチーズケーキのように濃厚でしっとりしているのに、口の中でほろほろっと溶けていくような食感が生まれるんです。今日は、粉類を使わずに作るレシピをご紹介します。

粉類を使わず作るNYチーズケーキ

NYチーズケーキのもう1つの特徴は、湯煎焼きにしてゆっくり火を通すところ。だから、やさしい味に仕上がるのですね。

作り方を簡単にご紹介

型を準備してボトム部分を作る

砕いたクラッカーに溶かしバターを加えて、しっかり押さえる。





材料をレンジでやわらかくする

サワークリーム、クリームチーズ、バターを入れる。





なめらかになるまでよく混ぜる

グラニュー糖や溶き卵などを加えてさらに混ぜる。





濾してオーブンで焼く

湯を張って湯煎焼きにする。





焼き上がったら、オーブンを開けずに1時間ほど放置しましょう。

400人以上が絶賛！

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「材料を混ぜるだけで簡単なのに本格的なおいしさ！」「チーズが濃厚でとってもおいしかったです。家族に大好評でした」「なめらかにとろけて幸せ気分。ボトムの塩気も最高！」など、レシピを絶賛する声がたくさん届いています。





お菓子作り初心者の方でもチャレンジしやすいレシピですね。これなら練習なしで作れそうです。ぜひお試しあれ。