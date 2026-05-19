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【まったく新しいパソコン】突然発表されたGoogleの新パソコン「Googlebook」はいけるのか？ 辛口で考えていきます。ChromeとAndroidアプリを統合ですか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、「【まったく新しいパソコン】突然発表されたGoogleの新パソコン「Googlebook」はいけるのか？ 辛口で考えていきます。ChromeとAndroidアプリを統合ですか？」と題した動画を公開した。動画では、Googleが新たに発表したノートPC「Googlebook」について、その概要と機能を紹介しつつ、既存のPCユーザーが乗り換える魅力があるのか、専門家の視点で辛口の考察を展開している。



戸田氏によると、5月13日に発表された「Googlebook」は、従来の「Chromebook」とは異なるカテゴリーのノートPCである。単なるオペレーティングシステム（OS）ではなく、「インテリジェントシステム（IS）」への移行を目指しており、AIである「Gemini Intelligence」を統合しているのが最大の特徴だ。2026年後半の公開が予定されており、高性能なハードウェアとさまざまなデバイスのシームレスな連携を実現するという。



機能面では、Androidアプリとの統合が挙げられる。さらに、Google DeepMindチームと共同開発した「Magic Pointer」を搭載。マウスカーソルの操作で文脈を読み込み、Geminiがアシスタントとして画像編集やスケジュール登録などを実行してくれる機能だという。



しかし、これらのリリース情報に対し戸田氏は「それって今でもできるよね？」と率直な疑問を呈した。WindowsやMacにAIを組み合わせて作業すれば、現時点でもほぼ同じことができてしまうと指摘。一般ユーザーが日常的に行う表計算や文書作成といった用途において、現在使い慣れたWindows環境からあえて「Googlebook」へ乗り換える動機としては弱いと分析している。



動画の終盤で戸田氏は、MacやWindowsユーザーを動かすには、ローカルで圧倒的なAI性能を発揮するなど「相応な魅力が必要になるはず」と総括。高価格帯になることが予想される中で、現時点の情報だけでは乗り換えを促すには厳しいと結論づけた。その一方で、「もうちょっと魅力的な情報を出してくれないとテンション上がらない」と述べ、Googleからのさらなる情報開示と、革新的なAI体験への期待を込めて動画を締めくくった。