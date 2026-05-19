テスコム電機は、サロン専売ブランド『Nobby（ノビー）』より、スリム＆薄型ヘッドを採用したヘアアイロン「アレンジアイロン NS340A-W」を5月中旬に発売することを発表した。本製品はサロン専売品となるが、全国の美容室サロンを通じて一般購入も可能。

【画像あり】スリム設計で取り回ししやすい電源コードが確認できる外観

独自開発の「シルキースムースコーティング」を施したスリムプレートを搭載し、ショートヘアや前髪・毛先などの繊細なデザインから、ニュアンススタイル、ストレート施術まで対応する。3層の特殊コーティングを施したプレートにより、優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立した。

メーカー測定によると、従来品「NIS3001」と比較してスタイリング力を約23%、ツヤを約12%向上させ、枝毛・切れ毛の発生率を約60%低減したという。あわせて従来機種「NBS500」の片面フロートプレートを見直し、新設計の両面フロートプレートを採用。髪の流れに沿ってプレートが前後左右に傾く構造とした。

ボディは幅約15mmのスリムプレートと、最薄部約11.5mmの薄型ヘッドを採用。耐熱フェルトは『Nobby』独自の巻き込み固定方式でカバーされ、カールの多いアレンジ施術でもはがれにくい設計となっている。縮毛矯正のレタッチや、近年注目されている「曲がる縮毛矯正」などのニュアンスを残すストレート施術にも対応する。

温度設定は60℃～200℃の範囲で、5℃刻み・29段階の調整が可能。電源ONから約18秒（100℃到達時間／最高温度設定時）で立ち上がる。用途に応じて切り替えられる「NORMAL」「POWER」の2モードを搭載し、「POWER」モードでは使用中に温度低下を検出すると一時的に出力を上げ、設定温度を維持する。

上下両方のプレートに温度センサーを搭載することで、加熱コントロールの安定化を図った。前回使用時の温度を記憶する温度メモリー機能、設定後約5秒で温度ロックがかかる機能、開口角度を調整できるアジャスタブルロックリング、約60分で電源が切れる自動電源OFF機能も備える。

カラーはパールホワイトを基調としたホワイト。電源コードの根元は360度回転する仕様で、コンセントから引き抜きやすいラク抜きプラグやクイックコードバンドも採用されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）