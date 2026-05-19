キッチンペーパーがフィルターに、ゴミ捨ても衛生的！ ±0「カセット式コードレスクリーナー（紙パック付き）」

記事ポイント キッチンペーパー1枚をカセット式ホルダーにセットするだけでフィルター代わりになる新発想のコードレスクリーナー専用紙パックにも対応した2WAY仕様で、ゴミに直接触れずに捨てられる設計約1.2kgの軽量ボディにiFデザイン賞2026受賞のシンプルなデザインを両立 キッチンペーパー1枚をカセット式ホルダーにセットするだけでフィルター代わりになる新発想のコードレスクリーナー専用紙パックにも対応した2WAY仕様で、ゴミに直接触れずに捨てられる設計約1.2kgの軽量ボディにiFデザイン賞2026受賞のシンプルなデザインを両立

掃除機のフィルター交換やゴミ捨ての煩わしさを解消する新しい発想の掃除機が登場します。

デザイン家電ブランド「±0（プラスマイナスゼロ）」が2026年5月15日に発売した「カセット式コードレスクリーナー（紙パック付き）」は、家庭に常備されているキッチンペーパーをそのままフィルターとして活用できる構造が特長です。

税込価格は22,000円で、カラーはホワイトとブラウングレーの2色展開です。

±0「カセット式コードレスクリーナー（紙パック付き）」





商品名：±0 カセット式コードレスクリーナー（紙パック付き）発売日：2026年5月15日より順次発売価格：22,000円（税込）カラー：ホワイト／ブラウングレー形名：XJC-K211質量：約1.2kg（ロングノズル＋フロアノズル装着時）吸引仕事率：42W連続使用時間：標準 約60分／強 約16分／ハイパワー 約11分充電時間：約2.5時間ダストボックス容量：カセット式ホルダー使用時 約0.15L／紙パック使用時 約0.20L外形寸法：約H933×W200×D182mm電源：リチウムイオンバッテリー製造地：中国付属品：紙パック5枚、紙パックホルダー、アクセサリー変換アダプター

専用のカセット式ホルダーにキッチンペーパーを1枚挟んでセットするだけで、フィルターとして機能するコードレスクリーナーです。

掃除後はホコリやゴミをまるごと受け止めたキッチンペーパーをそのまま廃棄できるため、ゴミに直接触れにくく、ホコリが舞い散りにくい設計になっています。

専用消耗品を別途購入しなくても日常的なキッチンペーパーで運用できる点が、毎日の掃除のハードルを下げます。

さらに付属の紙パックホルダーと専用紙パック5枚を使えば、従来の紙パック式としても使える2WAY仕様です。

場面や好みに応じてキッチンペーパーと専用紙パックを使い分けられます。

キッチンペーパーをフィルターに変えるカセット式の仕組み





カセット式ホルダーはキッチンペーパーを折って挟み込む構造で、特別な操作なしにセットできます。

ホルダーごとダストボックスに差し込むだけでフィルターとして機能し、掃除機本体への付着を防ぎます。





ダストボックスにカセット式ホルダーを差し込んだ状態で吸引すると、ゴミはキッチンペーパーの層に集約されます。

掃除後はホルダーからキッチンペーパーを引き抜いて丸ごと捨てられるため、ゴミに手が触れる場面を最小限に抑えられます。





ゴミを捨てる際にホコリが舞いにくい点は、アレルギーを気にする家庭や小さな子どもがいる環境での使用にも対応しています。

キッチンペーパーは市販の標準サイズが使用可能で、ランニングコストを抑えた運用が可能です。

紙パックも使える2WAY仕様





付属品として専用紙パック5枚と紙パックホルダーが同梱されており、購入直後から紙パックモードでも使い始められます。

紙パック使用時はダストボックス容量が約0.20Lとなり、カセット式ホルダー使用時（約0.15L）より大きな容量で集じんできます。





キッチンペーパーで手軽に日常掃除を行いつつ、大掃除や集中的な掃除には容量の大きい紙パックに切り替えるといった使い分けが可能です。

2種類の集じん方法を1台で賄える構成は、用途に応じた柔軟な運用を実現しています。

軽量・長時間使用と拡張性





ロングノズルとフロアノズルを装着した状態での本体質量は約1.2kgで、長時間の使用でも腕への負担が少ない軽量設計です。

運転モードは標準・強・ハイパワーの3段階で、標準モードでは最長約60分の連続使用が可能です。

充電時間は約2.5時間で、吸引仕事率は42Wです。





付属のアクセサリー変換アダプターを装着することで、±0コードレスクリーナーシリーズ専用の別売アクセサリーノズル5種類が本体に接続できます。

掃除する場所や用途に合わせてノズルを交換することで、1台で多様な掃除シーンに対応します。

iFデザイン賞2026受賞のシンプルなデザイン





モード変更から電源オフまでボタン1つで完結する操作系を採用しており、掃除中に手元を確認せずに操作を切り替えられます。

本体デザインはiFデザイン賞2026を受賞しており、出しっぱなしにしても部屋のインテリアになじむシンプルな外観です。





スリムなスティック形状のボディは、白いオープンシェルフの側面に立てかけたり引っ掛けたりして収納できます。

約H933×W200×D182mmのコンパクトなサイズで、収納場所を選ばない設計です。





コードレス仕様のため電源コンセントの位置を気にせず動き回れ、ノズルを変えることで車内の掃除にも対応します。





付属の隙間ノズルを取り付けることで、家具の裏や部屋の隅など通常のフロアノズルが届きにくい箇所の掃除にも対応します。

本体1台と付属アクセサリーで、リビングから車内まで幅広い場所の掃除をカバーできます。

キッチンペーパーという身近な消耗品をフィルターに転用する発想と、ゴミに直接触れずに捨てられる衛生的な設計は、毎日の掃除をよりスムーズにする一台です。

iFデザイン賞2026を受賞したホワイトとブラウングレーの2色展開で、インテリアに溶け込む収納スタイルも実現しています。

±0「カセット式コードレスクリーナー（紙パック付き）」の紹介でした。

よくある質問

Q. キッチンペーパーはどのサイズを使えばよいですか？

A. 市販の標準的なキッチンペーパーをカセット式ホルダーに挟んで使用します。

専用品ではないため、日常的に使用しているキッチンペーパーがそのまま対応します。

詳細な対応サイズは±0公式サイトに掲載されています。

Q. 別売アクセサリーノズルは何種類ありますか？

A. ±0コードレスクリーナーシリーズ専用の別売アクセサリーノズルは5種類で、付属のアクセサリー変換アダプターを介して本商品（XJC-K211）に接続できます。

各ノズルの詳細は±0公式サイトに掲載されています。

Q. ホワイトとブラウングレーで機能の違いはありますか？

A. カラーはホワイトとブラウングレーの2色展開ですが、機能・スペックはどちらも同一です。

形名はXJC-K211で共通しており、価格も22,000円（税込）で変わりません。

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