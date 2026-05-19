日テレ森圭介アナ、斎藤佑樹キャスターの“生発言”に驚き「何を言ってるんですか」「びっくりしました」
日本テレビの森圭介アナ（47）が、19日放送の報道番組『news every.』（月〜金 後3：50）に生出演。斎藤佑樹キャスター（37）の発言に驚くシーンがあった。
【写真】「星野源」「セカオワの深瀬」「兼近くん」と反響の“ピンク髪”森圭介アナ
お天気コーナーの直前、森アナが「さあ、続いてはお天気です。Tシャツにジャケットで会社に来ているんですけど、もうジャケット、ちょっと暑くて着られないくらい」とコメント。すると斎藤キャスターが「僕ももう、半そでで来ています。もうズボンも履きたくないぐらいですね」と発言した。
慌てて森アナが「それズボンって…何を言ってるんですか！」とツッコミ。斎藤キャスターが焦った様子で「半ズボン、半ズボン」と訂正すると、森アナは「ああ、半ズボンね。何を言ってるんですか、びっくりしました」「ちょっと暑くなってきましたね」とフォローした。
【写真】「星野源」「セカオワの深瀬」「兼近くん」と反響の“ピンク髪”森圭介アナ
お天気コーナーの直前、森アナが「さあ、続いてはお天気です。Tシャツにジャケットで会社に来ているんですけど、もうジャケット、ちょっと暑くて着られないくらい」とコメント。すると斎藤キャスターが「僕ももう、半そでで来ています。もうズボンも履きたくないぐらいですね」と発言した。
慌てて森アナが「それズボンって…何を言ってるんですか！」とツッコミ。斎藤キャスターが焦った様子で「半ズボン、半ズボン」と訂正すると、森アナは「ああ、半ズボンね。何を言ってるんですか、びっくりしました」「ちょっと暑くなってきましたね」とフォローした。