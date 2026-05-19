近所の築20年の家が、購入時より高く売れたと聞きました。わが家も査定に出せば、住宅ローンの残債より高く売れる可能性はあるのでしょうか？

築20年でも家が高く売れるケースはある

一般的に、建物の価値は築年数とともに下がる傾向があります。特に木造住宅は、築20年を超えると建物価値がかなり低く見積もられることもあります。しかし最近は、土地価格の上昇や中古住宅需要の増加によって、築20年以上でも高く売れるケースが出ています。

例えば、駅に近いエリアや、人気学区にある住宅は需要が高く、購入希望者が集まりやすい傾向があります。また、新築住宅の価格が上がった影響で、「中古でも良いから買いたい」と考える人が増えている点も背景にあります。

特に都市部では、数年前より不動産価格が上昇している地域も少なくありません。そのため、購入時より高い価格で売却できるケースも実際に存在します。ただし、これはあくまで一部の条件が良い物件の話です。築年数だけで判断するのではなく、地域や土地の需要を含めて考える必要があります。



住宅ローンの残債より高く売れるかは「立地」が重要

自宅を売却する際、多くの人が気にするのが「住宅ローンを完済できるか」です。例えば、住宅ローン残債が2000万円あり、自宅が2500万円で売れれば、売却諸費用を差し引いたうえでローンを返済し、手元にお金が残る可能性があります。一方、売却価格が1500万円だった場合は、差額を自己資金で補う必要があります。

この差を大きく左右するのが立地です。駅徒歩圏内や再開発エリア、人口が増えている地域は、築年数が古くても需要が落ちにくい傾向があります。逆に、人口減少が進む地域や、交通の便が悪い場所では、価格が伸びにくい場合があります。

また、住宅の状態も重要です。外壁や水回りのメンテナンスがされている家は印象が良く、査定額が上がることがあります。

ただし、大規模リフォームをすれば必ず高く売れるわけではありません。費用をかけすぎると、売却価格との差額で損をする可能性もあります。そのため、まずは現在の市場価値を把握することが大切です。



まずは無料査定で相場を確認することが大切

自宅がどれくらいで売れるのかを知るには、不動産会社の査定を受けるのが一般的です。最近は、インターネットで複数社にまとめて査定依頼できるサービスも増えており、無料で利用できるケースが多くなっています。

査定を受ける際は、1社だけで判断しないことが重要です。不動産会社によって得意エリアや販売戦略が異なるため、査定額に差が出ることがあります。

また、「高い査定額＝高く売れる」とは限りません。実際には売れず、後から価格を下げるケースもあります。そのため、査定価格だけではなく、販売実績や説明の分かりやすさも確認すると安心です。

住宅ローンの残高は、金融機関から届く返済予定表などで確認できます。事前に残債を把握しておくと、売却後にどれくらい資金が残るのかイメージしやすくなるでしょう。



今の資産価値を知ることが将来の選択肢につながる

築20年の家でも、条件次第では購入時より高く売れる可能性があります。特に、立地が良いエリアでは、住宅ローンの残債を上回る価格で売却できるケースもあります。もちろん、すべての住宅が値上がりするわけではありません。しかし、実際の価格は査定してみなければ分からない部分も多いため、まずは現状を知ることが大切です。

今すぐ売却する予定がなくても、自宅の資産価値を把握しておけば、住み替えや老後資金の計画を立てやすくなります。不動産は大きな資産のひとつです。将来の選択肢を広げるためにも、一度査定を受けて現在の価値を確認してみてはいかがでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー