歌手倖田來未（43）が19日までにインスタグラムを更新。親友である元WWE女子王者のイヨ・スカイの結婚を祝福した。

イヨは17日、新日本プロレスから米WWEに移籍し、傘下のNXTでデビューを飾ったばかりのNARAKU（旧EVIL）とそろって会見し、結婚を発表した。

倖田は「IYO SKY NARAKU 結婚発表おめでとうございます！！」と祝福。「気づいたら、もう、短いものの 濃厚な関係やん！と、写真を見ながら懐かしんでおりました！」とイヨとの思い出の写真を複数公開し、「家でごろんする仲になり 気づいたら、帰国時に連絡くれてダラダラ家族みんなで喋り倒す、気づいたらドン・キホーテで買い物をして笑 ときに、イヨ夫人にご飯作ってーと作ってもらうとゆう笑」と親交を振り返った。

「家族でこれからもファンとしても応援していますし、時に、妹のようにぺちゃくちゃ旦那の話をしましょう！！笑笑」とメッセージをつづり、「やっと、夫婦生活を送れること 自分のことのように嬉しいです！！」と祝福。「時に腹立つこともありますが、相手の素晴らしいところを見てしまえば、そんなことは、どーでも良いと思えます。何回言わすねんと思いますが笑笑」と結婚生活の先輩として助言し、「これからも、お互い良いところを伸ばし合い 最強夫婦でいてください！！私たちは、最狂夫婦狙います！」とつづった。

倖田は2011年12月、BACH−ON（バックオン）のボーカル・ギターとして活動するKENJI03との結婚を発表し、12年7月に第1子となる男児を出産。3月に第2子妊娠を発表した。