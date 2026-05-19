MacBookの上、あったかいもんな。

「猫がノートPCの上に乗って変な文字が送られた」「作業中のデータが消された」「スリープを解除された」…などの猫トラブル。

話だけ聞くとほんわかニュースなんですが、当事者からしたらきっとたまったもんじゃないと思うこの猫トラブルを解決？してくれる専用アプリが登場しました。その名も「Cats Lock」。

アプリを導入しておけば、メニューバーから有効、もしくはショートカットキーで有効化しておけば、すべてのキーをロックしてくれるので、猫が乗っても歩いても大丈夫。

変な文字列が送られたり、作成中の文書が消されるといった、深刻な猫ハザードを防ぐことができるのです！（なんなら警告音と画面を出すことも）

…と言ってみたものの、我が家には猫ちゃん居ないので、そんな状況になったことがないんだけど、専用アプリが出るくらいだから、猫はMacBookに吸い寄せられる生き物なのかもしれないし、本当に仕事にならないレベルで世界中が困っているのかもしれない。

猫と暮らすみなさんは一度は経験あるもんなんでしょうか？

ちなみに、MacAppStoreで500円です。

Source: Cats Lock, AppStore, via MacRumors