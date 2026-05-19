「なんで降りないんだよ…」電車内で女性を“採点”する迷惑男性に“無言の反撃”をした結果
移動に欠かせない交通手段のひとつである電車。しかし、通勤や通学の時間帯は混雑するため、殺伐とした雰囲気がある。車内では譲り合いの精神を持って、お互い気持ちよく過ごしたいものだ。
今回は、電車内で不快な状況に巻き込まれたという2人のエピソードを紹介する。
◆「どかしてください」が言えず…
鈴木健太さん（仮名・30代）は、都心へ向かう通勤電車での出来事を、今も忘れられないという。
車内は身動きが取りづらいほど混雑していた。鈴木さんの目の前には、大きなバックパックを背負った男性が立っていたそうだ。
「大きくて、中身も詰まっているようでした。本来なら前に抱えるべきサイズだと思います」
電車が揺れるたびに、“その荷物”が鈴木さんの腰に当たった。「仕方がない」と思っていたが、徐々に痛みへと変わっていった。
「我慢できずに、『……痛い』と聞こえるかどうかくらいの声で言いました」
しかし、男性は反応しなかったようだ。
「気づいていないとは思えませんでした。それでも、その場から動こうとしなかったんです」
◆押し返すような圧力を感じた
本来であれば注意すべき場面だったが、言葉が出なかったという。
「私が踏ん張ると、さらに体重をかけてくるような感覚がありました。体格差もあったので、怖さを感じましたね。勇気を出して『どかしてください！』と言えばよかったと思ったのですが……。相手が感情的になったらと思うと、声が出ませんでした」
結局、鈴木さんは終点まで“その状態”に耐え続けた。
「電車を降りた瞬間、冷や汗が出てきて腰の違和感もありました」
翌日、腰の痛みが引かずに病院を受診。診断は「腰椎捻挫」だったそうだ。
「まさか、ただ立っていただけでケガをするとは思いませんでした」
◆突然始まった“採点”に戸惑い
田中彩花さん（仮名・30代）は、平日の夕方、接骨院の帰りに乗った電車で思いがけない出来事に遭遇した。
「座席が埋まっていたので、ドア付近に立っていました」
発車して間もなく、近くから大きな声が聞こえたという。
「いきなり『10点かな！』と聞こえて、思わず顔を上げました」
向かい側にいた男性が、じっと田中さんを見ていたのだ。「様子がおかしい」と思って視線を外したのだが、男性の声は続いていた。隣にいる女性に話しかけるような口調だったが、その内容は田中さんの服装についてだった。
「その組み合わせは微妙」「自分ならそれは着ない」といったことを、ずっと言っていたそうだ。
初めは状況を理解できなかった田中さんだったが、徐々に自分が話題にされていると気づいたという。
◆車内で続いた“他人のファッションチェック”
「完全に見られているという感覚でしたし、評価されているとわかって不快になりました」
男性は、さらに細かく言及していった。
「レースのデザインが古い」
「スカートはもっと短いほうがいい」
まるで“ファッションチェック”をするように解説していたのだとか。男性の隣にいた女性は、明らかに困惑した様子だった。
「女性はずっと敬語で相づちを打っていましたが、興味があるようには見えませんでした」
田中さんは、男性の様子を冷静に観察。派手な柄のシャツにサングラスをかけていて、「正直、言われる筋合いはない」と思ったという。腹が立った田中さんは、あえて無言で男性を見続けた。
すると、男性の様子に変化が現れたのだ。
「落ち着きがなくなって、貧乏ゆすりのような動きをしていました」
しばらくして、小さな声が聞こえたそうだ。
「なんで、降りないんだよ……」
男性は話すのをやめ、数駅後に電車を降りた。
「ただ電車に乗っていただけなのに、“ファッションチェック”に巻き込まれるとは思ってもいませんでした」
電車では個人のマナーが大いに問われる。だが、不快に感じても声をあげにくい空気があるのは事実だ。自分の何気ない行動が周囲の迷惑になっていないか、あらためて意識する必要があるだろう。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
今回は、電車内で不快な状況に巻き込まれたという2人のエピソードを紹介する。
◆「どかしてください」が言えず…
鈴木健太さん（仮名・30代）は、都心へ向かう通勤電車での出来事を、今も忘れられないという。
「大きくて、中身も詰まっているようでした。本来なら前に抱えるべきサイズだと思います」
電車が揺れるたびに、“その荷物”が鈴木さんの腰に当たった。「仕方がない」と思っていたが、徐々に痛みへと変わっていった。
「我慢できずに、『……痛い』と聞こえるかどうかくらいの声で言いました」
しかし、男性は反応しなかったようだ。
「気づいていないとは思えませんでした。それでも、その場から動こうとしなかったんです」
◆押し返すような圧力を感じた
本来であれば注意すべき場面だったが、言葉が出なかったという。
「私が踏ん張ると、さらに体重をかけてくるような感覚がありました。体格差もあったので、怖さを感じましたね。勇気を出して『どかしてください！』と言えばよかったと思ったのですが……。相手が感情的になったらと思うと、声が出ませんでした」
結局、鈴木さんは終点まで“その状態”に耐え続けた。
「電車を降りた瞬間、冷や汗が出てきて腰の違和感もありました」
翌日、腰の痛みが引かずに病院を受診。診断は「腰椎捻挫」だったそうだ。
「まさか、ただ立っていただけでケガをするとは思いませんでした」
◆突然始まった“採点”に戸惑い
田中彩花さん（仮名・30代）は、平日の夕方、接骨院の帰りに乗った電車で思いがけない出来事に遭遇した。
「座席が埋まっていたので、ドア付近に立っていました」
発車して間もなく、近くから大きな声が聞こえたという。
「いきなり『10点かな！』と聞こえて、思わず顔を上げました」
向かい側にいた男性が、じっと田中さんを見ていたのだ。「様子がおかしい」と思って視線を外したのだが、男性の声は続いていた。隣にいる女性に話しかけるような口調だったが、その内容は田中さんの服装についてだった。
「その組み合わせは微妙」「自分ならそれは着ない」といったことを、ずっと言っていたそうだ。
初めは状況を理解できなかった田中さんだったが、徐々に自分が話題にされていると気づいたという。
◆車内で続いた“他人のファッションチェック”
「完全に見られているという感覚でしたし、評価されているとわかって不快になりました」
男性は、さらに細かく言及していった。
「レースのデザインが古い」
「スカートはもっと短いほうがいい」
まるで“ファッションチェック”をするように解説していたのだとか。男性の隣にいた女性は、明らかに困惑した様子だった。
「女性はずっと敬語で相づちを打っていましたが、興味があるようには見えませんでした」
田中さんは、男性の様子を冷静に観察。派手な柄のシャツにサングラスをかけていて、「正直、言われる筋合いはない」と思ったという。腹が立った田中さんは、あえて無言で男性を見続けた。
すると、男性の様子に変化が現れたのだ。
「落ち着きがなくなって、貧乏ゆすりのような動きをしていました」
しばらくして、小さな声が聞こえたそうだ。
「なんで、降りないんだよ……」
男性は話すのをやめ、数駅後に電車を降りた。
「ただ電車に乗っていただけなのに、“ファッションチェック”に巻き込まれるとは思ってもいませんでした」
電車では個人のマナーが大いに問われる。だが、不快に感じても声をあげにくい空気があるのは事実だ。自分の何気ない行動が周囲の迷惑になっていないか、あらためて意識する必要があるだろう。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。