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「退路を断つのがゴールになってる」元メジャーアーティストが語る、売れないバンドマンの残酷な末路

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」が、「【警告】30代のメンヘラ男に社会は甘くない。夢を追ったフリーターが人生を詰ませる「最悪の習慣」」と題した動画を公開した。元メジャーアーティストの平井拓郎が、30歳を迎えたバンドマンが直面する就職とセカンドキャリアのリアルな現状について言及。「自分で勝手に『人間30年やってるベテランやから』って」「扱いづらいやつになってしまってる」と、夢を追った末に陥りやすい思考に警鐘を鳴らしている。



動画の冒頭、多くのバンドマンが抱える「30歳でバンドを続けるか否か」という悩みに触れた平井。自身がメジャーデビューを果たした30歳の頃を振り返りつつ、バンドを辞めて就職の道を選ぶ際、30歳を超えていると難易度が格段に上がると指摘する。



その最大の理由として、社会からの足切りよりも「自分で勝手に『俺30歳まで生きてきてる、まあまあ人間30年やってるベテランやから』って」「扱いづらいやつになってしまってる」と、自己評価が不当に高くなる傾向を挙げた。30年間で培った自分のやり方や成功体験に固執するあまり、会社からの是正を素直に受け入れられず、知らず知らずのうちに周囲に損を与えてしまうケースが多いと語る。



さらに、売れるために「退路を断つ」バンドマンに対して、「退路を断つのがゴールになっている人、たまにいる」と苦笑いを見せながら鋭く指摘した。平井は「何かをしながら（バンドを）やれる」と、働きながらバンドを続ける選択肢を提示し、「退路を断たずに勝負するってことは、もしかしたら勝率が上がるかもしれない」と独自の視点を語った。



動画の終盤では、メジャーに行ききれない「1.5軍」よりも、ワンマンライブができない「2軍」のバンドマンの方が、人間関係が広く幸福度が高い傾向にあるという意外な見解も披露。夢を追う若者や、セカンドキャリアに悩む30代に対して、厳しい現実を突きつけながらも現実的で温かい視点を提供する動画となっている。