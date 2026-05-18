第1子出産のサッカー日本代表・上田綺世選手の美人妻、娘との2ショット公開「すでに美人さん」「すっかりママの顔」と反響
【モデルプレス＝2026/05/18】モデルの由布菜月が5月17日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開した。
【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「すでに美人さん」と話題の娘顔出し
由布は「入院期間の記録たち」と記し、娘との写真を投稿。ベッドに横になる娘に寄り添い、微笑みを浮かべる仲睦まじい姿が収められている。「産まれてすぐのほにゃほにゃが懐かしい」と振り返り、「明日YouTubeUPできそうなのでぜひ見てください」とつづっている。
また、娘のセレモニードレス姿や小さな足をアップで撮影した写真なども披露している。
この投稿は「すでに美人さん」「すっかりママの顔」「2人とも可愛すぎる」「足の指が長い」と反響を呼んでいる。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月には第1子の妊娠と日本で出産予定であることを報告し、同年4月29日にInstagramで第1子女児の誕生を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「すでに美人さん」と話題の娘顔出し
◆由布菜月、娘との2ショット披露
由布は「入院期間の記録たち」と記し、娘との写真を投稿。ベッドに横になる娘に寄り添い、微笑みを浮かべる仲睦まじい姿が収められている。「産まれてすぐのほにゃほにゃが懐かしい」と振り返り、「明日YouTubeUPできそうなのでぜひ見てください」とつづっている。
◆由布菜月の投稿に「すでに美人さん」と反響
この投稿は「すでに美人さん」「すっかりママの顔」「2人とも可愛すぎる」「足の指が長い」と反響を呼んでいる。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月には第1子の妊娠と日本で出産予定であることを報告し、同年4月29日にInstagramで第1子女児の誕生を発表した。（modelpress編集部）
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