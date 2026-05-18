　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月18日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4293(　　1145)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2260(　　1619)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4212(　　4212)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 602(　　 540)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 718(　　 556)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 173(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4758(　　 325)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1739(　　1013)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　50(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1254(　　1020)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3538(　　3538)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　60(　　　 0)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　14(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2446(　　1531)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　18(　　　12)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 478(　　 442)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 94177(　 40983)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 296(　　 154)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　13(　　　 7)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 643(　　 391)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　55(　　　25)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 47504(　 21814)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 191(　　　81)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　15(　　　 5)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6543(　　6543)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　51(　　　51)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 4(　　　 4)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1312(　　1312)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　24(　　　24)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 27101(　 27101)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 413(　　 413)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 5(　　　 5)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース