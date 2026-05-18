主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月18日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月18日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4293( 1145)
TOPIX先物 6月限 2260( 1619)
日経225ミニ 6月限 4212( 4212)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 602( 540)
TOPIX先物 6月限 718( 556)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 173( 0)
TOPIX先物 6月限 4758( 325)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1739( 1013)
9月限 50( 0)
TOPIX先物 6月限 1254( 1020)
日経225ミニ 6月限 3538( 3538)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 60( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 14( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2446( 1531)
9月限 18( 12)
TOPIX先物 6月限 478( 442)
日経225ミニ 6月限 94177( 40983)
7月限 296( 154)
8月限 13( 7)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 643( 391)
9月限 55( 25)
日経225ミニ 6月限 47504( 21814)
7月限 191( 81)
8月限 15( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4( 4)
日経225ミニ 6月限 6543( 6543)
7月限 51( 51)
8月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1312( 1312)
9月限 24( 24)
日経225ミニ 6月限 27101( 27101)
7月限 413( 413)
8月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4293( 1145)
TOPIX先物 6月限 2260( 1619)
日経225ミニ 6月限 4212( 4212)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 602( 540)
TOPIX先物 6月限 718( 556)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 173( 0)
TOPIX先物 6月限 4758( 325)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1739( 1013)
9月限 50( 0)
TOPIX先物 6月限 1254( 1020)
日経225ミニ 6月限 3538( 3538)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 60( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 14( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2446( 1531)
9月限 18( 12)
TOPIX先物 6月限 478( 442)
日経225ミニ 6月限 94177( 40983)
7月限 296( 154)
8月限 13( 7)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 643( 391)
9月限 55( 25)
日経225ミニ 6月限 47504( 21814)
7月限 191( 81)
8月限 15( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4( 4)
日経225ミニ 6月限 6543( 6543)
7月限 51( 51)
8月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1312( 1312)
9月限 24( 24)
日経225ミニ 6月限 27101( 27101)
7月限 413( 413)
8月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース