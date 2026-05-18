【「ニコニコプレミアム」「有料ニコニコチャンネル」料金改定】 8月1日～ ※Apple Account/Google Play定期購入でのプレミアム料金は変更なし

ドワンゴは、動画配信サービス「ニコニコ」における「ニコニコプレミアム」「有料ニコニコチャンネル」の料金を8月1日より改定する。

今回の価格改定の事由についてドワンゴは、「サービス提供に必要なシステム・設備の維持、コンテンツの調達、セキュリティ対策など、プラットフォーム全体で各種コストや人件費も増加しており、運営の効率化・合理化で吸収し続けることが難しい状況です。ニコニコプラットフォーム全体を対象として、安定的な利用環境の維持とさらなるアップデートへの投資を続けていくために、料金を改定させていただく運びとなりました。」としている。

なお、改定後の価格についても既に公開されており、月額が790円→990円に、年額が7,900円→9,900円となる。また、WebMoneyで購入できる90日チケットについては2,370円→2,970円へと変更される。また、今回の改定に際して対象となるプレミアム会員の人に「ニコニコポイント200pt」が毎月配布されるほか、多数のキャンペーンが実施される。

さらに、今後の「ニコニコプレミアム」のアップデート予定も公開。「ニコニコプレミアム」では、ニコニコ動画で作成できるマイリスト数の上限の50件から1,000件への拡大（2026年7月頃リリース予定）、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」でKADOKAWAのマンガ・ライトノベル読み放題特典を追加（2026年夏頃リリース予定）など多数の特典も予定されている。

その他詳細については、Q＆Aなどと共に「ニコニコインフォ」に掲載されている。

□ニコニコインフォ「【重要】2026年8月1日より『ニコニコプレミアム』『有料ニコニコチャンネル』の料金を改定します」

(C)DWANGO Co., Ltd.