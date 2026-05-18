【こりゃ便利】魅力のCIOケーブルを特集します。長くて便利なスパイラルケーブルと、なんと15センチケーブルの便利なポイントを紹介します。USBCケーブルを買うなら注目です
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IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、YouTubeチャンネルにて「【こりゃ便利】魅力のCIOケーブルを特集します。長くて便利なスパイラルケーブルと、なんと15センチケーブルの便利なポイントを紹介します。USBCケーブルを買うなら注目です」と題した動画を公開した。動画では、CIOのUSB Type-Cケーブル2種の便利なポイントを紹介し、長さ別の最適な活用法を解説している。
冒頭では、15cmのシリコンケーブルとカラビナ付きホルダーを取り上げた。複数ポートを備える充電器に長いケーブルを何本も挿すと絡まりやすいという悩みを指摘した上で、15cmの短いケーブルに統一することで「絶対絡まないんですよ」とその魅力を力説。さらに、ケーブルの色を変えることで「パソコンに繋ぐ時は黒を使えばいいんだっていう風になる」と、一目で用途を判別できる独自の管理術を提案した。
続いて、2mのスパイラルシリコンケーブルを紹介。コンセントから離れた場所でノートパソコンやスマートフォンを充電する際に「2mあると心強い」と評価する。長いケーブルは片付けが煩わしくなりがちだが、同製品は磁石の力で「とても簡単に綺麗に巻けます」と、実演を交えて収納性の高さをアピールした。
最後に独自の点数評価を行い、15cmモデル（カラビナ付き）には72点、2mスパイラルモデルには77点という高得点を付けた。単に長さを選ぶだけでなく、色分けによる管理のしやすさや収納時のまとまりやすさを重視する視点は、デスク周りの配線ストレスを解消するヒントになるだろう。
冒頭では、15cmのシリコンケーブルとカラビナ付きホルダーを取り上げた。複数ポートを備える充電器に長いケーブルを何本も挿すと絡まりやすいという悩みを指摘した上で、15cmの短いケーブルに統一することで「絶対絡まないんですよ」とその魅力を力説。さらに、ケーブルの色を変えることで「パソコンに繋ぐ時は黒を使えばいいんだっていう風になる」と、一目で用途を判別できる独自の管理術を提案した。
続いて、2mのスパイラルシリコンケーブルを紹介。コンセントから離れた場所でノートパソコンやスマートフォンを充電する際に「2mあると心強い」と評価する。長いケーブルは片付けが煩わしくなりがちだが、同製品は磁石の力で「とても簡単に綺麗に巻けます」と、実演を交えて収納性の高さをアピールした。
最後に独自の点数評価を行い、15cmモデル（カラビナ付き）には72点、2mスパイラルモデルには77点という高得点を付けた。単に長さを選ぶだけでなく、色分けによる管理のしやすさや収納時のまとまりやすさを重視する視点は、デスク周りの配線ストレスを解消するヒントになるだろう。
YouTubeの動画内容
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