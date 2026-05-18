「鉄板焼きナポリタン（サラダ付き）」1420円

天神駅から徒歩約5分の那珂川沿いにあるカフェレストラン「water site.OTTO（ウォーター サイト オットー）」。ランチ、カフェ、ディナー、バーと1日中使える、天神のオアシス的存在です。

ランチにも人気のメニューは「鉄板焼きナポリタン（サラダ付き）」。そのほか、ふわふわの食感がたまらない「リコッタチーズパンケーキ」1280円など、デザートもおすすめですよ。

公式サイト：https://watersite-otto.owst.jp



Shop.2

【天神】オールデイダイニング グランカフェ

「西鉄グランドホテル」の1階にある「オールデイダイニング グランカフェ」は、厳選されたこだわりの食材を使った絶品料理が楽しめるブッフェレストラン。自慢の「伝統のビーフシチュー」などのメイン料理を選べる「メインディッシュ付きランチブッフェ」120分・3500円（土・日曜、祝日は90分・4000円）が人気ですが、営業時間が長いので、モーニングからディナーまで幅広く利用できるのも魅力です。

滝が流れる美しい庭園を望む店内は、ゆったりくつろげる落ち着いた雰囲気。ホテル伝統の味を堪能しながら、優雅な時間を過ごしてみて。

公式サイト：https://grandhotel.nnr-h.com/restaurant/grancafe



Shop.3

【天神】一風堂 大名本店

「本店白丸」890円

「一風堂 大名本店（いっぷうどう だいみょうほんてん）」は、昭和60年（1985）に創業した「一風堂」の一号店。ここだけで食べられる「本店白丸」は、厳選した豚骨の部位を使用し、12時間かけて炊き出した、臭みがなくすっきりと飲みやすいクリーミーな豚骨スープが特徴です。博多ならではの細麺を合わせた一杯をぜひ味わってみて。

公式サイト：https://stores.ippudo.com/1001



Shop.4

【天神】一蘭 天神西通り店

「釜だれとんこつラーメン」1180円

福岡（天神）駅から徒歩約5分のところにある「一蘭 天神西通り店（いちらん てんじんにしどおりてん）」は、いわずと知れたとんこつラーメンの超人気店「一蘭」のプレミアムショップ。

全国の店舗のなかでも唯一、この店舗でしか食べることができない「釜だれとんこつラーメン」は必食。お土産として「一蘭ラーメン博多細麺ストレート」5食入り2160円、「一蘭ラーメンちぢれ麺5食入り」2000円、「一蘭とんこつカップ麺」540円、「一蘭焼ラーメンとんこつ」2食入り580円など、さまざまなとんこつラーメンの購入ができるので、おうちでも人気の味が楽しめますよ。

公式サイト：https://ichiran.com/shop/kyushu/tenjin-nishidori/



Shop.5

【赤坂】東方遊酒菜 ヌワラエリヤ

「スリランカカリー」1200円

赤坂駅から徒歩約5分の場所にある「東方遊酒菜 ヌワラエリヤ（とうほうゆうしゅさい ぬわらえりや）」。スリランカ人のシェフが作るのは、スリランカ直送のオリジナルブレンドのスパイスを使った料理です。

ライスに3種類のカリーをあいがけした人気のメニュー「スリランカカリー」など、カレー類が特に充実。子どもも食べられる辛さ控えめの「イングランドカリー」1200円は、辛いものが苦手な人にもおすすめですよ。

公式サイト：https://www.instagram.com/nuwaraeliya_fukuoka/?hl=ja



Shop.6

【天神南】大砲ラーメン 天神今泉店

「昔ラーメン」1040円

昭和28年（1953）、久留米市明治通りで屋台から始まった「大砲ラーメン（たいほうらーめん）」。創業当時から継ぎ足し続ける「呼び戻し」という技法を用いたスープは、あっさりとしながらも深みとコクが感じられます。ラードの揚玉が入った定番の「昔ラーメン」のほか、天神今泉店限定の「醤油とんこつ」1050円も人気です。

公式サイト：https://www.taiho.net



Shop.7

【天神】福太郎 岩田屋店

「めんたいフランス」プレーン 441円/449円 リッチプレーン 551円/561円 リッチチーズ 580円/591円

※価格:テイクアウト/イートイン

福岡土産の定番・明太子風味のせんべい「めんべい」などでも有名な「山口油屋福太郎（やまぐちあぶらやふくたろう）」。「福太郎 岩田屋店（ふくたろう いわたやてん）」は、「福太郎」らしさを感じる、店内で焼き上げた明太子を使ったパンが楽しめます。

いちばん人気は、明太子メーカーの強みを活かして作られた「めんたいフランス」。外はカリッ、中はもっちりと焼き上げられたパンには、明太子フィリングがぎっしり詰まっています。食べごたえがあり、ランチなどの食事におすすめです。

■福太郎 岩田屋店（ふくたろう いわたやてん）

住所：福岡県福岡市中央区天神2丁目5番35号 岩田屋本店 本館B2F

TEL：092-401-5200

営業時間：10〜20時

定休日：年末年始

公式サイト：https://www.fukutaro.co.jp/shop_information



Shop.8

【天神】おいしい氷屋 天神南店

「プレミアムあまおう」1800円

天神駅から歩いて5分ほど。渡辺通り沿いにある「おいしい氷屋 天神南店（おいしいこおりや てんじんみなみてん）」は、行列ができるほど人気のかき氷専門店です。

人気No.1フレーバーは「プレミアムあまおう」。かなりボリューミーな見た目ですが、羽のようにふんわりとした氷なので、ペロリと食べることができます。イチゴソースは、福岡県産のあまおうを使った手作りソース。できるだけ地産地消にこだわっていて、その他のかき氷に使われる食材の原料も、福岡、もしくは九州の素材を使っているのだそう。

期間限定メニュー、コラボメニューもあるので、全部の味を制覇したくなること間違いなし！ 何度でも通いたくなる絶品かき氷屋さん、食べなきゃ損ですよ。

公式サイト：https://oishiikoori.com

■参考記事：定番いちご派？冒険創作派？絶品かき氷の秘密は氷の純度にあり！（配信日：2019.08.13）



天神駅から徒歩すぐの場所にあるのは、サナトリウム（＝長期療養所）がテーマのコンセプトカフェ「不思議博物館分室 喫茶/ギャラリーサナトリウム（ふしぎはくぶつかんぶんしつ きっさ ぎゃらりーさなとりうむ）」。

サナトリウムには一郎くんから四郎くんまで、4体の人体模型が住んでいます。みんな実際に理科室で活躍してきた精鋭ばかり。ネットの世界から探し出して購入したり、廃校になる学校から譲り受けたりして、集ってきたのだそう。

日替わりおやつのひとつ「脳みそパフェ」ドリンク付きセット 1500円

1名1オーダー制で、「結核ピザトースト」（ドリンク付き）1500円などのフードやドリンクは、どれも期待を裏切らないハイクオリティなビジュアルです。「ホムンクルス（＝人造人間）ゼリー」には、プレートに医療用器具「膿盆（のうぼん）」を使用。てっぺんには、オリジナルキャラクター・猫のトネリコちゃんのホワイトチョコが。アイスとフルーツ、人体解剖図ピックを添えて提供されます。

一度足を運べば強烈な魅力に囚われ、かかりつけカフェに指定したくなること、間違いなしです！

公式サイト：https://bu9t-sm.wixsite.com/html/blank-1

■参考記事：話題の“キモかわ”スイーツはここにある！グロかわいい天神のカフェに潜入（配信日：2018.10.19）



Shop.10

【赤坂】SHIROUZU COFFEE 警固

「シングルオリジンコーヒー」530円〜、「ベイクドチーズケーキ」550円

赤坂駅から徒歩約8分。「SHIROUZU COFFEE 警固（しろうず コーヒー けご）」は、福岡の中心地である警固町の警固本通り沿いにあるスペシャルティーコーヒーショップです。ブラックのコーヒーはすべてサイフォン式で抽出。華やかな香り、フルーティーな味わいをもつ浅煎りのコーヒーから、ビターテイストでコクのある深煎りの豆まで好みのコーヒーを楽しめます。

モーニング、ランチメニューのほか、ケーキやパフェなどのスイーツメニューも豊富。週末は24時まで営業しているので、仕事帰りや飲みの帰りにもカフェタイムを楽しめるのがうれしいですね。

公式サイト：https://www.shirouzucoffee.com



Shop.11

【天神】CORDUROY cafe

「リコッタパンケーキ＆ホイップクリーム」1840円

天神駅から5分ほどの場所にある「CORDUROY cafe（コーデュロイ カフェ）」。深夜までの営業で、ランチ、ディナー、シメの1軒と1日中利用しやすいカフェとして人気です。

料理のおいしさにも定評あり！ ランチメニューでおすすめの「日替わりランチ」は、1150円ととてもリーズナブルなのもうれしいポイントです。また、人気の「リコッタパンケーキ＆ホイップクリーム」など、デザートは専任のパティシエが担当。パティシエ特製のホールケーキは、大切な人へのお祝いにぜひオーダーしたい豪華な一品です。

公式サイト：https://www.corduroy-cafe.jp



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

