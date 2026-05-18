なでしこジャパンの狩野倫久（４９）が１８日、都内で就任会見を行い、元日本代表ＤＦ内田篤人氏（３８）のコーチ就任を発表した。

前監督のニルス・ニールセン氏の退任に伴い、４月の米国遠征は暫定監督として指揮を執り、正式就任に至った。会見に同席した日本サッカー協会の宮本恒靖会長は「外国人を含め複数の候補から選んだ」と説明した。狩野監督は「私たちが掲げる最大の目標は、２０２７年のブラジル女子Ｗ杯優勝。すなわち世界一奪還です。そこにアグレッシブで躍動感のあるフットボールでチャンレンジしていきたい」と意気込んだ。

その上で内田氏のほか、２０１１年ドイツＷ杯優勝メンバーの近賀ゆかり氏らのコーチ就任を公表した。内田氏は２０２０年よりＪＦＡロールモデルコーチを務め、２４年１０月には、なでしこジャパンの臨時コーチとして選手を指導。狩野監督は「彼にコーチとして打診をした。（タレント活動など）現状の契約があり、調整のきかないものがあるのは確かだが、良い影響を与えてくれる。世界一を取るために必要だと強くお願いした」と語った。

なでしこに新風を吹き込んでくれそうな内田氏のコーチの就任。６月の活動からなでしこの指導に入る。