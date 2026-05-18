撮影：田中聖太郎写真事務所

BE:FIRSTが5月16日(土)・17日(日)味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞を開催し、2日間で約10万人を動員。2日目の公演にて2026年11月にオリジナルアルバム『BE:4U』のリリース、2027年1月からのドームツアー＜BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027＞の開催決定を発表した。

本公演では、フルオーケストラとバックダンサーを迎えたスペシャルなライブ演出に挑戦し、「Boom Boom Back」「Mainstream」「夢中」といった代表曲からデビュー曲の「Gifted.」、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」「Rondo」まで、新旧を織り交ぜたセットリストを、壮大なサウンドスケープとダイナミックなステージングで披露。6人の表現力、圧巻のダンス、繊細なボーカルワーク、熱量あふれるラップパフォーマンスが融合し、BE:FIRSTの新たなフェーズを体現するライブとなった。各音楽配信サービスにてセットリストのプレイリストが公開中だ。

デビュー5周年を記念し、2026年11月には4枚目のオリジナルアルバム『BE:4U』がリリースされ、2027年1月からはドームツアー＜BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027＞が開催される。ドームツアーでは東京、福岡、埼玉での公演が発表され、追加発表も予定されている模様。

9枚目のシングル 「BE:FIRST ALL DAY」をリリースしたばかりのBE:FIRSTだが、7月1日(水)には10枚目のシングル「Missing」がリリースされる。さらに2026年9月からは世界4都市を回るワールドショーケース＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞の開催も発表されている。

■セットリスト＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞https://BEFIRST.lnk.to/StadiumLive2026

■＜BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027＞

詳細はこちら：https://befirst.tokyo/tour/dometour2027/ 【東京】東京ドーム

2027年1月11日(月・祝)

2027年1月12日(火) 【福岡】みずほPayPayドーム福岡

2027年2月13日(土)

2027年2月14日(日) 【埼玉】ベルーナドーム

2027年3月6日(土)

2027年3月7日(日) and more…

＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞

詳細はこちら：https://befirst.tokyo/global2026/showcase 【BANGKOK】Samyan Mitrtown Hall

2026.9.25(Fri) 【TAIPEI】Legacy TERA

2026.9.27(Sun) 【MANILA】New Frontier Theater

2026.10.3(Sat) 【NEW YORK】Gramercy Theatre

2026.10.23(Fri)