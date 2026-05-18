見た目はオモチャ、中身はガチ。ケーブル内蔵の万能カードリーダー
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
動画も写真も撮りまくりたい人、コレです。
machi-yaにてプロジェクトを公開中の「budi オールインワンカードリーダーBOX」は、手軽にSDカード・microSDカードを読み書きすることができる、要注目のデバイス。
しかも、小さくて失くしがちなmicroSDカードを計11枚保管しておくこともできるので、保管庫としても使い勝手のいいプロダクトですよ。
シャレが効いてるフォルダアイコン型ボディ
パソコンのフォルダアイコンみたいなルックスがユニークな「budi オールインワンカードリーダーBOX」。きっと、データの保管庫としてのイメージをそのまま形にしたのでしょう。
ところが実は、そのオモチャみたいな見た目からは想像できない、侮れない実力を持っているのです。
ケースを開くと何やら物々しく見えますが、まず側面に設置されているSDカード1枚とmicroSDカード3枚、合計4枚をセットできるスロットは、同時に読み書きできるハブとして機能するもの。
USB-Cケーブルを使ってパソコンやスマホ、タブレットに繋げば、面倒な設定をすることなく自動認識。外部ストレージとしてマウントしてくれます。
上の画像は、実際にPCに接続してみた様子。
場所、時間ごとにSDカードを差し替えながら撮影する人も、容量いっぱいまで詰め込む人も、これで編集作業が捗ることでしょう。
しかも、転送速度は5Gbpsの快適仕様（※）なので、PCにまとめてコピーするときにも、ストレスなくサクサクっと終わらせることができます。
（※）規格値です。SDカードのスピードクラスが低い場合、期待値が得られない可能性があります。
収納枚数は、なんと合計15枚！
またサイドスロットを含めて、本体にはSDカード4枚、microSDカード11枚と、合わせて15枚のカードが収納可能になっています。
本格的なカメラでの撮影、旅行での撮りだめはもちろん、Vlog撮影などにもバッチリ対応できると思います。
最大100WのPD急速充電にも対応したUSB-C to Cケーブルだけじゃなく、SIMピンも付属しているので、SIMスロットにmicroSDカードをセットするタイプのスマホでも、出張や旅行先で慌てることがありません。
これ1個準備しておくだけで、安心感が大きく違いますね。
MagSafe対応なのでスマホと一緒に運べる
裏側にマグネットを内蔵していて、MagSafe対応スマホにピタッとくっつけておくこともできる「budi オールインワンカードリーダーBOX」。
持ち運びやすさにも抜かりがない「budi オールインワンカードリーダーBOX」は、現在machi-yaにてプロジェクト公開中となっています。
カメラを趣味にしている人はもちろん、撮影には興味がないけど手軽な外部ストレージが欲しいという人も、おトクなリターンを逃さないように、以下のリンク先をチェックしておきましょう。
>> データカード4枚同時操作！15枚大量収納！爆速USBケーブル搭載のカードリーダー
Image: MEETS TRADING
Source: machi-ya
本記事制作にあたり、MEETS TRADINGより製品の貸し出しを受けております。