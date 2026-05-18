Photo: 田中宏和

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

動画も写真も撮りまくりたい人、コレです。

machi-yaにてプロジェクトを公開中の「budi オールインワンカードリーダーBOX」は、手軽にSDカード・microSDカードを読み書きすることができる、要注目のデバイス。

しかも、小さくて失くしがちなmicroSDカードを計11枚保管しておくこともできるので、保管庫としても使い勝手のいいプロダクトですよ。

シャレが効いてるフォルダアイコン型ボディ

Photo: 田中宏和

パソコンのフォルダアイコンみたいなルックスがユニークな「budi オールインワンカードリーダーBOX」。きっと、データの保管庫としてのイメージをそのまま形にしたのでしょう。

ところが実は、そのオモチャみたいな見た目からは想像できない、侮れない実力を持っているのです。

Photo: 田中宏和

ケースを開くと何やら物々しく見えますが、まず側面に設置されているSDカード1枚とmicroSDカード3枚、合計4枚をセットできるスロットは、同時に読み書きできるハブとして機能するもの。

USB-Cケーブルを使ってパソコンやスマホ、タブレットに繋げば、面倒な設定をすることなく自動認識。外部ストレージとしてマウントしてくれます。

Photo: 田中宏和

上の画像は、実際にPCに接続してみた様子。

場所、時間ごとにSDカードを差し替えながら撮影する人も、容量いっぱいまで詰め込む人も、これで編集作業が捗ることでしょう。

しかも、転送速度は5Gbpsの快適仕様（※）なので、PCにまとめてコピーするときにも、ストレスなくサクサクっと終わらせることができます。

（※）規格値です。SDカードのスピードクラスが低い場合、期待値が得られない可能性があります。

収納枚数は、なんと合計15枚！

Photo: 田中宏和

またサイドスロットを含めて、本体にはSDカード4枚、microSDカード11枚と、合わせて15枚のカードが収納可能になっています。

本格的なカメラでの撮影、旅行での撮りだめはもちろん、Vlog撮影などにもバッチリ対応できると思います。

Photo: 田中宏和

最大100WのPD急速充電にも対応したUSB-C to Cケーブルだけじゃなく、SIMピンも付属しているので、SIMスロットにmicroSDカードをセットするタイプのスマホでも、出張や旅行先で慌てることがありません。

これ1個準備しておくだけで、安心感が大きく違いますね。

MagSafe対応なのでスマホと一緒に運べる

Photo: 田中宏和

裏側にマグネットを内蔵していて、MagSafe対応スマホにピタッとくっつけておくこともできる「budi オールインワンカードリーダーBOX」。

Photo: 田中宏和

持ち運びやすさにも抜かりがない「budi オールインワンカードリーダーBOX」は、現在machi-yaにてプロジェクト公開中となっています。

カメラを趣味にしている人はもちろん、撮影には興味がないけど手軽な外部ストレージが欲しいという人も、おトクなリターンを逃さないように、以下のリンク先をチェックしておきましょう。

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Image: MEETS TRADING

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、MEETS TRADINGより製品の貸し出しを受けております。