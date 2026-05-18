「上下合わせて5,000円」以下！ 【GU】そのまま真似するだけでOK！「コスパ最強コーデ」

物価高が続くけれど、おしゃれも諦めたくない……。そんな人へ向けて、今回は【GU（ジーユー）】のアイテムで作る、上下合わせて5,000円以下のシャレ見えコーデをご紹介します。素材やシルエットにこだわった洗練カジュアルコーデと、着映え力の高いアイテムを組み合わせた垢抜けワンツーコーデが登場。「なに着よう？」と迷ったら、まるっと真似してみて。

シンプルで洗練された大人カジュアルコーデ

【GU】「ドライボクシースリーブレスT」\1,290（税込）、「コードレーンイージーパンツ ENGINEERED GARMENTS」\2,990（税込）

スタッフのRumiさんは上下ともにメンズアイテムを着用。ゆるっとしたイージーパンツにフレンチスリーブのようなTシャツを合わせて肌見せの面積を増やすことで、さりげなく女性らしさが加わります。トップスはタックインしてすっきりと。シックなモノトーン配色でまとめることで、洗練された大人カジュアルスタイルが完成します。

着映えトップスで垢抜けワンツーコーデ

【GU】「布帛コンビネーションT」\1,490（税込）、「ドレープワイドパンツ」\2,990（税込）

コーデ組みに悩みがちな人は、コーデの主役になるアイテムがあると便利。スタッフのErinaさんが着用しているのは、ふんわり広がるペプラムシルエットが目を引く主役級トップス。プラスワンでコーデが華やかな印象に仕上がり、シンプルなワンツーでもサマになります。合わせたワイドパンツはきれいな落ち感 ＆ タック入りでオンオフ問わず使いやすく、コスパも優秀！

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。