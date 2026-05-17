川崎が激闘を制して２戦ぶり勝利！ 終盤に脇坂弾で追いつき、１−１で突入のPK戦の末に町田を下す！
Jリーグは５月17日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第17節の６試合を各地で開催。Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuでは、川崎フロンターレとFC町田ゼルビアが対戦した。
この日行なわれた試合のうち、19時キックオフの唯一のナイターゲーム。EASTグループ６位の川崎と、３位の町田による一戦は、立ち上がりから攻守が激しく入れ替わる展開となった。
ホームの川崎は山原怜音が右サイドを突破して好機を演出。対する町田は最終ラインから丁寧にボールを繋ぎながらビルドアップを図るも、なかなかフィニッシュまで持ち込めない。
徐々に主導権を握った川崎は10分、カウンターから脇坂泰斗が中央を持ち上がり、最後は三浦颯太が積極的にミドルを放つ。しかし、シュートはGK谷晃生の正面を突いた。
さらに19分には決定機。テンポ良くパスを繋ぐと、山本悠樹の浮き球パスを受けた脇坂がゴール前で反転シュート。だが、GKの手をかすめたボールは右ポストを直撃した。32分にも脇坂の右足シュートが左ポストに嫌われ、川崎は押し込みながらもゴールを奪えない。
すると40分、町田がワンチャンスを仕留める。敵陣中央右寄りで獲得したFKから下田北斗が斜めのロングボールを供給。これにテテ・イェンギが頭で合わせ、ネットを揺らした。町田が１−０とリードして前半を終える。
後半も川崎が攻勢を強める。51分、左サイドを突破した三浦のクロスにラザル・ロマニッチがヘディングで合わせるが、シュートはわずかにゴール上へ。サイドから崩しながらも、最後の局面で精度を欠いた。
一方の町田は、岡村大八やドレシェヴィッチを中心に集中した守備を披露。65分に投入されたマルシーニョにも自由を与えず、最後まで強固な守備ブロックを維持した。
それでも川崎は、終盤に相手のペナルティエリア内でのハンドでPKを獲得。これをキャプテンの脇坂が冷静に決めて試合を振り出しに戻す。
このまま１−１で90分を終え、PK戦を５−４で制した川崎が２試合ぶりの勝利。町田は４試合ぶりの敗戦となった。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
この日行なわれた試合のうち、19時キックオフの唯一のナイターゲーム。EASTグループ６位の川崎と、３位の町田による一戦は、立ち上がりから攻守が激しく入れ替わる展開となった。
徐々に主導権を握った川崎は10分、カウンターから脇坂泰斗が中央を持ち上がり、最後は三浦颯太が積極的にミドルを放つ。しかし、シュートはGK谷晃生の正面を突いた。
さらに19分には決定機。テンポ良くパスを繋ぐと、山本悠樹の浮き球パスを受けた脇坂がゴール前で反転シュート。だが、GKの手をかすめたボールは右ポストを直撃した。32分にも脇坂の右足シュートが左ポストに嫌われ、川崎は押し込みながらもゴールを奪えない。
すると40分、町田がワンチャンスを仕留める。敵陣中央右寄りで獲得したFKから下田北斗が斜めのロングボールを供給。これにテテ・イェンギが頭で合わせ、ネットを揺らした。町田が１−０とリードして前半を終える。
後半も川崎が攻勢を強める。51分、左サイドを突破した三浦のクロスにラザル・ロマニッチがヘディングで合わせるが、シュートはわずかにゴール上へ。サイドから崩しながらも、最後の局面で精度を欠いた。
一方の町田は、岡村大八やドレシェヴィッチを中心に集中した守備を披露。65分に投入されたマルシーニョにも自由を与えず、最後まで強固な守備ブロックを維持した。
それでも川崎は、終盤に相手のペナルティエリア内でのハンドでPKを獲得。これをキャプテンの脇坂が冷静に決めて試合を振り出しに戻す。
このまま１−１で90分を終え、PK戦を５−４で制した川崎が２試合ぶりの勝利。町田は４試合ぶりの敗戦となった。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
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