BOOM BOOM SATELLITES、「KICK IT OUT」20周年記念アーカイブライブ映像公開＋TikTok公式アカウント始動
BOOM BOOM SATELLITESの代表曲「KICK IT OUT」が、リリースから20周年を迎えた。これを記念して「KICK IT OUT」のアーカイブライブ映像が本日5月17日22時にプレミア公開されるほか、BOOM BOOM SATELLITESのTikTok公式アカウントが開設となった。
「KICK IT OUT」は、2006年5月17日リリースのアルバム『ON』に収録された楽曲だ。冒頭のギター音は、『キングオブコント』のテーマ曲や、『MUSIC AWARD JAPAN2026』のANTHEMにも起用されるなど、リリースから20年を経た現在も世代やジャンルを越えて広く認知されており、BOOM BOOM SATELLITESを代表するアンセムとして鳴り続けている。
なお、BOOM BOOM SATELLITESは9月23日に歴代アルバム＆EPを完全網羅した豪華パッケージの発売も決定。開設となったTikTokアカウントでは、過去ライブ映像やアーカイブコンテンツに加え、映像・音源なども順次公開予定だ。
■歴代アルバム＆EP完全網羅豪華パッケージ『タイトル未定』
2026年9月23日(水)発売
予約リンク：https://BOOMBOOMSATELLITES.lnk.to/20260923_CD
【完全生産限定盤(歴代オリジナルアルバム＆EP CD全12枚組＋ブックレット)】
※豪華パッケージ仕様
▼収録内容：収録曲 全110曲
・DISC 01：『JOYRIDE』
・DISC 02：『OUTLOUD』
・DISC 03：『UMBRA』
・DISC 04：『PHOTON』
・DISC 05：『FULL OF ELEVATING PLEASURES』
・DISC 06：『ON』
・DISC 07：『EXPOSED』
・DISC 08：『TO THE LOVELESS』
・DISC 09：『EMBRACE』
・DISC 10：『SHINE LIKE A BILLION SUNS』
・DISC 11：『LAY YOUR HANDS ON ME』
●店舗別特典
・TOWER RECORDS全店(オンライン含む・一部店舗除く)：オリジナル缶バッジ
・Amazon.co.jp：オリジナルコットン巾着
・楽天ブックス：オリジナルA4サイズアクリルプレート
・セブンネット：オリジナルレコードモチーフコースター
■＜THE SPELLBOUND × BOOM BOOM SATELLITES presents「川島道行10周忌LIVE “FRONT CHAPTER”-DECADE- Tour 2026」＞
5月10日(日) 福岡・DRUM SON
open17:30 / start18:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
6月06日(土) 宮城・MACANA
open17:30 / start18:00
（問）GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
6月27日(土) 北海道・札幌 SPiCE
open17:30 / start18:00
（問）SMASH EAST 011-261-5569
7月03日(金) 愛知・名古屋ell.FITS ALL
open18:30 / start19:00
（問）ジェイルハウス 052-936-6041
7月04日(土) 大阪・梅田シャングリラ
open17:30 / start18:00
（問）SMASH WEST 06-6535-5569
10月9日(金) 東京 SGC HALL ARIAKE
open17:00 / start18:00
関連リンク
◆BOOM BOOM SATELLITES オフィシャルYouTubeチャンネル
◆BOOM BOOM SATELLITES オフィシャルTikTok