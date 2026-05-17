山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。5月12日（火）の放送は、ピン芸人の友田オレさんが登場！ 本記事では、友田さん初のフルアルバム『陽動』（5月13日（水）配信リリース）について語った模様をお届けします。

（左から）パーソナリティの山崎怜奈、友田オレさん

れなち：友田さんのアルバム『陽動』についてお話を伺います。まずは、どうしてこのタイトルになったのですか？友田：“陽動作戦”の陽動なんですけど、一瞬字面だけ見たら“太陽が動く”と書くので、自然に関する言葉っぽいじゃないですか。だけど、実はそういう策略で、その企みのもとに働いているような感じもあって、そこのギャップが面白いなと思って。れなち：なるほど！友田：っていうのがほぼ後付けで（笑）。れなち：後付け!?友田：あとはもう語感です。“YO! DO!”みたいな（笑）。れなち：語感を含めてのタイトルだったのですね（笑）。実は、1年前の4月に、友田さんがダレハナに来ていただいたときに、「今後やっていきたいことはありますか？」という質問をしたら、「いつか歌手デビューしてみたいんですよね」っていうお話をされていて。友田：ええ!? 言ってました？ 有言実行やん！れなち：そうなんですよ！ 番組スタッフと「すごい！」って興奮していたんですけど、音楽活動はいつから準備していたのですか？友田：たぶん去年の6月くらいから動き出していたんじゃないかな。れなち：へえ！ じゃあ、わりとラジオに出ていただいた直後くらいから？友田：そうですね。れなち：ボイトレに行ったりしました？ もともと良い声ですけれども。友田：いえ、ボイトレは行かずに、普段のお笑いライブがボイトレ代わりみたいな感じです。れなち：そうか（笑）。既に喉もお強いですものね。れなち：リスナーさんからメッセージをいただいています。「友田さんの楽曲が好きで全曲聴いています。特に最新曲の『サボテンは見ている』がお気に入りで、朝の散歩中に聴くと気持ちいいです。どの曲も個性的な歌詞だと感じていますが、どこからインスピレーションを得て作詞されているのですか？」友田：もろに影響を受けているのは、井上陽水さんですかね。れなち：あ〜！友田：井上陽水さんがつくる言葉の面白さ。あとは、物語になっているようでなっていないし、なっていないようでなっているみたいな……。れなち：意味があるようでないというか、もともと存在する言葉っぽいけど、存在しない言葉を作られていますよね。友田：そうなんですよ。その“揺らぎ”みたいなところが面白いなと思っていたんです。れなち：確かに「風あざみ」なんて言葉ないですもんね（笑）。友田：ないのがヤバいですよね（笑）。そういうところに影響を受けている気がします。あとは、普段のネタ作りと（歌詞作りが）似ているところが結構あるなって感じています。



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＜番組概要＞番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55パーソナリティ：山崎怜奈