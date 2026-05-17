名古屋がまさかの６失点...Ｃ大阪に敵地で完敗、勝点１差で神戸に抜かれ首位陥落
首位陥落だ。
５月17日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWESTの第17節が各地で開催。ヴィッセル神戸とWEST１位争いを繰り広げる名古屋グランパスは、セレッソ大阪と敵地で対戦した。
12分に田中駿汰の得点で先制を許した名古屋。22分と39分には、横山夢樹に決められ、３点のビハインドに。42分には浅野雄也のシュートのこぼれ球を木村勇大が押し込み、前半のうちに１点を返す。
迎えた後半、47分には中山克広のFKに野上結貴がヘッドで合わせてネットを揺らす。だが、VAR介入の末にオフサイドが認められ、得点は取り消される。
その７分後にはカウンターの流れからチアゴ・アンドラーデにゴールを献上。リードを再び３点に広げられる。
反撃に出たい名古屋だが、なかなか決定的なチャンスを作れず。87分と89分には、櫻川ソロモンに立て続けに得点を挙げられて万事休す。そのまま１−６で敗れた。
前節終了時点では、神戸と勝点で並びながら、得失点差で上回り首位に立っていた名古屋。今節にＶ・ファーレン長崎にPK戦で敗れるも、１ポイントを上積みした神戸に勝点１差でかわされ、トップの座を明け渡した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
５月17日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWESTの第17節が各地で開催。ヴィッセル神戸とWEST１位争いを繰り広げる名古屋グランパスは、セレッソ大阪と敵地で対戦した。
12分に田中駿汰の得点で先制を許した名古屋。22分と39分には、横山夢樹に決められ、３点のビハインドに。42分には浅野雄也のシュートのこぼれ球を木村勇大が押し込み、前半のうちに１点を返す。
その７分後にはカウンターの流れからチアゴ・アンドラーデにゴールを献上。リードを再び３点に広げられる。
反撃に出たい名古屋だが、なかなか決定的なチャンスを作れず。87分と89分には、櫻川ソロモンに立て続けに得点を挙げられて万事休す。そのまま１−６で敗れた。
前節終了時点では、神戸と勝点で並びながら、得失点差で上回り首位に立っていた名古屋。今節にＶ・ファーレン長崎にPK戦で敗れるも、１ポイントを上積みした神戸に勝点１差でかわされ、トップの座を明け渡した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」