「タケは不条理な現実に直面している」久保建英への“容赦ない”批判と起用法にソシエダ番記者が苦言「この仕打ちは到底公平とは思えない」【現地発】

「タケは不条理な現実に直面している」久保建英への“容赦ない”批判と起用法にソシエダ番記者が苦言「この仕打ちは到底公平とは思えない」【現地発】