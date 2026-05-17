「たーすーけーてーくーれー」山中に残された“絶叫テープ”と人骨と巨大SOS…謎の遺留品だらけの「大雪山・旭岳SOS遭難事件」

1989年7月、北海道の中央に位置する連峰、大雪山・旭岳で発生した遭難事案は、のちに思わぬ展開を見せる。遭難男性は保護されたが、旭岳の湿地帯で奇妙なものが発見されたのだ。倒木を並べてつくられた「SOS」の文字、人骨、カセットテープレコーダー、テープ、歯ブラシ、シャンプー──。いったい、ここで何が起きたのか。大雪山で起きた謎多き事件をひも解く──。

【画像】『オカルト・クロニクル 暗黒録』

『オカルト・クロニクル 暗黒録』より一部抜粋、再構成してお届けする。

大雪山で発見された“謎のSOSサイン”

1989年（昭和64）。長らく続いた昭和が終わり、新元号である平成に切り替わった年。日本はバブル景気の真っ只中。

日経平均株価は年の暮れにその後34年間にわたって超えられることのなかった最高値―場中38957.44円を記録。任天堂が「GAME BOY」を発売し、子どもたちに大人気を博していた。

同年スタジオ・ジブリが『魔女の宅急便』を公開、一部の熱心な“アニメ”ファンたちがじんわりとトンボへと嫌悪感を向けた一方、年間オリコンランキング3位を飾った長渕剛『とんぼ』は熱心な“アニキ”ファンたちに支持された。

世界に目を向ければベルリンの壁の崩壊――冷戦の終結。のちに世界の転換点であったと評される年となった。

そんな年の夏。7月24日。北海道の中央に位置する連峰、大雪山。古くはアイヌたちがカムイミンタラ――“神々の遊ぶ庭”と呼んだ場所でささやかな遭難事案があった。

東京から登山に来ていた男性（62）が黒岳から旭岳へとトレイル中、仲間とはぐれたのだ。

同日中に北海道警航空隊がヘリ“ぎんれい１号”にて周辺を捜索する過程で、旭岳頂上から４㎞離れた地点の湿地帯にて倒木を並べてつくったと思しき「SOS」を発見。

横幅は約15ｍ、一文字あたり縦5ｍ、横幅はおおむね3ｍ前後。道警は遭難男性が助けを呼ぶためにつくったものと判断、念のため写真を撮影した。

18時50分。その「SOS」から2～3㎞ほど北上した旭岳南側付近で遭難男性を発見、無事保護した。

道警はてっきり「SOS」はその男性が作成したものと思い込んでいたが、尋ねてみれば男性は「そんなもの知らないよ」という。

道警では登山者によるイタズラかと訝ったが、付近にまだ遭難者がおり、救援を待っている可能性は捨てきれないとし、翌日再び同地点にヘリでレスキュー3名を急行させた。

問題の湿地は約1ヘクタール。山間を流れる雪融沢に面する開けた場所で、救助ヘリは件の「SOS」地点へ降り立った。

そこで木文字の北側約10～30ｍの範囲に散乱していた大腿骨、骨盤、上腕骨などの人骨数片を発見する。人骨だけではない。

カセットテープレコーダー、アニメソングが収録されたテープ、歯ブラシ、シャンプーなどの洗面用具、セルロイド製カップ、山王神社の御守り、リュックサックなどの遺留品も見つかった。遅すぎたのだ。

観察してみれば組まれた木文字にも枯れ草などが絡まり、その風化具合から一冬以上は経過していると見られた。

使われていた風倒木は計30本ほど。太さ20㎝、長さ5ｍという木材もあったという。警察発表ではシラカバとされているが、実際は枯れたアカエゾマツだったようだ。

残された“助けてくれ”の録音

山中の広場に浮き上がる「SOS文字」の写真を新聞各社が掲載し、社会は衝撃を受けた。

のちに“大雪山のミステリー”と呼ばれることとなるこのケースにおいて、その象徴となる写真だった。ある記者は木文字をして「大自然にそぐわない――デジタル時計の文字のようだ」と所感を書き残している。

混乱は発見された人骨の鑑定結果が出たあたりで最高潮に達する。

当時、旭岳周辺で遭難、行方不明のままとなっていたのは2名。

同年6月27日に行方不明となった東京都の48歳男性。そして1984年（昭和59）7月に入山し、戻らなかった愛知県江南市の会社員・Ｉさん（25）だけ（註記：ほかにも1989年4月に小型プロペラ機に乗って消息を絶った3名もおり、飛行ルートが現場と近かったため関連が疑われたが、現場状況からその線は薄いと判断された）。

前者の48歳男性がSOSをつくったにしては木材および遺留品の風化が激しすぎたため、関係者予想では後者のＩさんが大本命とされていた。

だが、違った。

旭川医大による人骨の鑑定結果、性別は「女性」――。20代～40代の女性のもので、身長は約160㎝、血液型はA型、死後1～3年が経過しているとのことだった。

ひどく濡れた状態で発見されたテープ（ソニー製45分テープ）がさらに混乱を招いた。

道警が乾燥させ、再生してみると、大声で叫ぶ男性の声が吹き込まれていた。

「エースー、オーオー、エースー たーすーけーてーくーれー ガーケーのーうーえーでーみーうーごーきーとーれーずー」

すべての語尾を伸ばす形で叫んでいた。

「SOS 助けてくれ 崖の上で 身動き取れず」

「場所は 初めにヘリに あったところ」

「ササ深く 上へは行けない ここからつり上げてくれ」

テープA面の最後に2分17秒にわたって以上のメッセージが録音されていた。

遺留品は男性を示しながら、人骨は女性――しかも、周辺で遭難・行方不明のままになっていた女性はおらず、皆が首を傾げる事態となった。この場所で何があったのか――。

山中の男女、「作成に2日は要しただろう」と登山関係者に評された巨大なSOS、残された録音、これらの奇妙な組み合わせに、新聞だけでなく、週刊誌が飛びつくこととなる。

のちに怪談や都市伝説まで生むこととなる“大雪山・旭岳SOS遭難事件”の始まりだった。

HBC取材班が発見した追加遺留品

間を置かずして行なわれた7月28日午前11時の捜索で、さらなる遺留品が発見される。カメラの三脚、布切れ、バスケットシューズ、ティッシュペーパー、そして頭蓋骨。

バスケットシューズは左足のものでメーカーはリーバイス、緑色でサイズは27㎝。三脚はアルミ製で高さは81㎝、東京の写真用品メーカー「LPL商事」製のもので発見される以前から全国に出回っていた。布切れは長さ約30㎝、幅約22㎝で灰色。

朝から4人がかりで行なわれた捜索だったが、道警曰く「ヒグマの足跡がそこらじゅうにあるから危険」と判断、午前中のうちに捜索を打ち切った。

この時点で、発見された遺留品は前述の遭難者、愛知県江南市の会社員・Ｉさん（25）であるとの見込みが濃厚となった。

Ｉさんはいわゆる“オタク”だった。

発見されたテープも1本はアニメ『超時空要塞マクロス』や『魔法のプリンセス ミンキーモモ』の主題歌を録音したもの、またある１本は『マクロス』について対談している内容（註記：北海タイムスによれば「女性ディスクジョッキーによるラジオの深夜放送のようなもの。これは実際のラジオ番組ではなく『マクロス』の映画のワンシーンか、レコードなどから録音したものとみられる」とのこと。現物を確認できなかったため詳細は不明）を録音したものであり、Ｉさんの同僚や両親などからも彼の嗜好が“アニメ”“鉄道”“写真”であったとの裏づけが取れた。

この属性がのちにコメンテーターたちの“ゲンロン”対象として格好の標的となった。

しかし、Ｉさんであったなら、なぜ風倒木を苦労して組み上げるようなことをしたのか？このような疑問がほうぼうで上がり始める。

25歳とまだ若く、推定2～3日もの時間をかけて「SOS」をつくる体力があるのならば、来た道を引き返せばよいではないか――そんな素朴な疑問だ。

情報が少ないなか、女性の人骨を絡めてさまざまな推測がさまざまな紙面で展開されたが、極端なモノでは「オタクだから」で済ませている乱暴な識者もいた。

だが、この“なぜ引き返さなかったのか問題”に関してはすぐさま「実証例」が提示されることとなる。

翌29日。HBC（北海道放送）の取材班がネタ欲しさに現場に急行。そこで二重のスクープを成し遂げる。

まず、HBCの取材班4名はSOS地点にて、免許証、印鑑、ユースホステルの会員証など二十数点を発見。

身分証がＩさんのモノで、先立って発見されていたリーバイスの靴箱が自宅にあったこと、Ｉ姓の印鑑、カセットテープに書かれていた曲目リストの筆跡と入山届に書かれた筆跡が同一であると認められたこと――などから、道警当局は遺留品のほとんどがＩさんを指し示しているとし、「SOS地点でSOSを組み上げ、いずれかの時点でテープを録音し、そのまま救助されることなく亡くなった」という流れを見立てた。

だが、この時点でも「女性の人骨」については謎が残っていた。

頭骨も女性と鑑定されたうえ、彼女の血液型はA型。ＩさんはＯ型。しかも周辺に女性の行方不明者はおらず、遺留品も女性由来と思しきものが見つからない――。

あまり引っ張っても生産的ではないので、ネタバレしてしまえば、このミステリー騒ぎのひとつの燃料となったこの「女性人骨と遺留品の食い違い」は“勘違い”だったのである。

文／松閣オルタ

『オカルト・クロニクル 暗黒録』（二見書房）

松閣オルタ

2026/4/20

2,750円（税込）

528ページ

ISBN： 978-4576260228

オカルト・ファンや未解決事件マニアの間で有名な、考察・検証系サイト「オカルト・クロニクル」（通称：オカクロ）。単なる「都市伝説」「怖い話」などのまとめサイトとは一線を画す、圧倒的な情報量と管理人・松閣オルタによる多方面からのリサーチ・分析、そして安易な結論に飛びつかない「客観的なスタンス」と論理的な考察は、多くの支持者を獲得してきた。本企画は、前作『増補新装版 オカルト・クロニクル』（2022年9月刊行）から約4年ぶりとなる待望の第二弾！ 闇に葬り去られた「未解決事件」、語り継がれる「都市伝説」、歴史の裂け目に落ちた奇妙な出来事の数々――膨大な資料の海から掘り起こされた、誰も知り得なかった「真実」を追求する。本書は単なるオカルト本ではない。最上級の知的エンターテインメントにして「超濃厚オカルト研究」である――。