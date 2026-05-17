ミニピアノの音が流れる中、赤ちゃんが見せた絶妙な表情がSNSで話題となっている。



【写真】クリクリお目々がカワイイね

お母さんが赤ちゃんのためにピアノを弾いていた最中、ふと目に入った我が子の表情を見て、思わずカメラを向けたというお父さん。



半目でどこか遠くを見つめる赤ちゃん。しかも口からはミルクがたらり…



その恍惚の表情にSNSユーザーからは



「昇天してますね、これは」



「ミルクも出てきましたで吹きました」



「人生何周目？」



といった驚きの声が寄せられている。



赤ちゃんのお父さんである殿 fishing lifeさんに当時の状況について詳しく話を聞いた。



ーー撮影時の状況について。



殿 fishing life ：娘は生後2か月。音楽が子供の成長に良いとの記事を読んだ妻が、学生時代に習っていたピアノを弾きたいと言い出しました。 しかし習っていたのは20年以上前のこと。ピアノを買う気満々だったため、「とりあえずタブレットのピアノアプリで練習したら？」と提案しすぐにダウンロード。



ですがブランクは大きく、楽譜は読めても指が全くついてきませんでした。 チャレンジしたのは、春にちなんで松任谷由実さんの『春よ、来い』。サビから練習が始まるも、「春よ～遠き春よ～」のフレーズから進まず、同じ部分を10分以上繰り返し聞かされていました。 私も赤ちゃんも少し疲れてきた頃にふと顔を見ると写真の表情で、ミルクも口から出て放心状態でした。



ーーこの表情を見たとき、最初にどのように感じましたか？



殿 fishing life ：「あっ…この子も同じメロディばかり聞かされて辛いんだな」と、パパと同じ感情が出ているようで、嬉しくもあり申し訳なくも感じました。



ーー普段ほかのシーンでもこの表情を見られることはありますか？



殿 fishing life ：このような表情は初めてで、それ以降は見られていません。妻も1日で挫折したようで、それ以降ピアノは弾いていません。



ーー他にも赤ちゃんの印象的だった表情やエピソードがあれば教えてください。



殿 fishing life ：普段はお昼寝をあまりしない代わりに、夜はしっかり寝てくれる子で、親としてとても助かっています。ドライブが好きで、ベビーカーやチャイルドシートに乗ると楽しそうな表情を見せてくれるのがとても可愛いです。



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



殿 fishing life ：いろんな人に見てもらえたことや、面白いコメントをたくさんいただけて嬉しかったです。演奏していた妻は少し悔しそうでしたが、皆さんのコメントを楽しみにしていました。



◇ ◇



多くの人の笑いや共感を呼んだ今回の投稿。同じメロディを繰り返し聞かされる中で見せたあの表情は、その場の空気をよく想像できる一枚だった。



なお、投稿者の殿 fishing lifeさんは、Instagramで釣りを中心に発信しており、日常の様子も含めた投稿が人気を集めているようだ。興味がある方は、是非チェックしてみてほしい。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）