◆バスケットボール 女子国際強化試合 日本代表 ―ラトビア代表（１６日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

世界ランク１０位の日本は同３５位のラトビアと対戦し、前半を５０―３２と１８点リードで折り返した。

日本は高田真希（デンソー）、渡嘉敷来夢（アイシン）、舘山萌菜（もな、日立ハイテク）、田中こころ（ＥＮＥＯＳ）、林咲希（富士通）が先発した。開始１７秒で高田がゴールを奪い先制。ＷＮＢＡからドラフト指名を受けた田中は、残り８分３１秒で鮮やかな３ポイント（Ｐ）シュートを決めてこの日初得点をマークした。その後も相手ボールをスチールした館山からゴール下でパスを受け、レイアップシュートで得点を重ねた。残り５分４４秒では宮沢夕貴（富士通）がライトウィングから３Ｐシュートに成功。その後は思うように得点を重ねられず、２０―２０と同点で第１クオーター（Ｑ）を終えた。

第２Ｑは残り９分１１秒で渡嘉敷がこの日初得点。白石弥桜（みお、デンソー）、舘山と連続でネットを揺らした。残り５分５６秒で星杏璃（ＥＮＥＯＳ）がライトから３Ｐを決めると、直後に田中も３点を奪い３７―２７とした。その後も星、朝比奈あずさ（トヨタ紡織）が３Ｐを成功させるなど一気に流れに乗り５０―３２と１８点リードで折り返した。田中は２本の３Ｐシュートを成功させるなど、両チーム最多１０得点をマークしている。