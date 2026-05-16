犬がひとりで『留守番』しているときに考えていること５つ

外出中、家で留守番している愛犬を思い「留守番中、うちの犬は何を思ってるんだろう…」「寂しくないかな？」と心配になる飼い主さんは多いでしょう。実際、犬たちはひとりで留守番しているとき、何を考えているのでしょうか。

1.退屈さを感じている

大半の犬は、留守番している間に退屈さを感じています。普段は一緒に過ごしてくれる飼い主が話しかけてくれたり、撫でてくれたり、遊んでくれたりしている時間。しかし、留守番しているときは、ひとりで時間を過ごさなければなりません。

そのため、留守番中、犬たちは「退屈だなぁ」「やることなくてつまらないな」と考えていることが多くあります。

2.飼い主に早く帰ってきてほしい

さまざまな気持ちから、留守番中に「飼い主さん、早く帰ってきて」と何度も思っている犬は多くいます。寂しかったり、不安だったり、退屈だったり……その理由は、犬によってさまざまです。

3.心細さから不安を感じている

普段は頼れる飼い主が一緒にいてくれるので、不安を感じずに過ごしている犬たち。しかし、飼い主不在の留守番中は、何か起きても頼れる相手がいません。そのため、心細さから不安を感じている犬は多くいます。

また、犬は元々群れで行動する動物です。それゆえに、「ひとり」という状況に苦手意識を覚える犬は多く、仲間のいない状況に強い不安や心細さを感じやすいと考えられています。

4.空腹や眠気を感じている

長時間、留守番している犬の場合、「お腹空いたなぁ」と空腹を感じている犬も少なくありません。中には「飼い主さんが帰ってきたら、すぐにご飯をもらおう」「ご褒美におやつもらえるかな？」と飼い主の帰宅後に思いを巡らせていることも！

他にも留守番に慣れている犬ならば、「眠いなぁ」「とりあえずゆっくり過ごそう」と考える余裕ある“留守番のプロ”もいます。

5.そろそろ帰ってくるかな？

飼い主のいない留守番という状況に、少しでも心細さや不安、寂しさを感じている犬は、たびたび「そろそろ飼い主さん帰ってくるかな？」と考えます。

部屋の中を自由に動き回れる状況であれば、窓に近寄って外を覗いてみたり、玄関へ何度も足を運んだりする姿がペットカメラに映っているのも、飼い主あるあるです。

犬が留守番中に「寂しい」と感じる瞬間は？

犬は留守番中、飼い主のいない状況に「寂しい」と感じる瞬間が何度も訪れます。寂しいと感じる瞬間は、具体的に以下の通りです。

飼い主が出かけた直後 長時間退屈しているとき 外から聞き慣れない音が聞こえてきたとき

まずは飼い主が出かけた直後。その後ろ姿を見送りながら不安を感じ、寂しさを覚えます。その後、長時間ひとりで過ごす中で、「退屈だな」と感じた瞬間に、ふと寂しさを感じる犬は多いです。

他にも外から聞き慣れない音が聞こえた、インターホンが鳴ったなど、不安を感じさせる出来事が起こると、心細さから寂しさを感じることもあるでしょう。

犬を退屈させないためにできる留守番対策

留守番している犬たちの寂しさの理由には、退屈さが関係しています。この退屈な時間を有意義な時間に変えてあげることで、少しは留守番中の寂しさを和らげてあげられるでしょう。

犬を退屈させないためにできる留守番中の対策には、以下のような具体策が挙げられます。

出かける前に運動させて昼寝に誘導する 知育トイを与えて暇つぶしさせる 安心して過ごせるスペースを用意する 飼い主の匂いがあるものを与えておく

他にも安全面に気をつけて、「部屋の中におやつを隠して探させる」「普段からテレビの音に慣れている場合は、テレビをつけておく」など、愛犬が退屈を凌げるような工夫を取り入れてみましょう。

留守番に慣れさせるコツ？

まだ留守番に慣れていない、これから初めての留守番を迎えるという犬の場合は、まず留守番に慣れさせることから始めましょう。

短時間から慣らし、少しずつ時間を延ばしていく 飼い主がいるときと似た環境を整える 退屈凌ぎになるような工夫を準備する 出かける時に大げさな対応をしない 帰宅時も落ち着いて対応する

いきなり長時間、お留守番させてしまうと、その恐怖や不安がトラウマになる恐れもあります。まずは30分、1時間、2時間と短時間から慣らしていき、少しずつ時間を延ばしていきましょう。

また、慣れていない間は、特に環境を整えることが重要です。普段、飼い主と過ごしている環境を再現し、少しでも違和感を与えないように注意を払ってください。

他にも、出かける時に「行ってくるね」「寂しいよ～」などと大げさな対応をしてしまうのはNG。犬も「これから大変な状況になる」と大げさに捉えてしまうので、飼い主は何事もないように、スッと外出しましょう。

まとめ

犬は基本的に留守番の大半を寝て過ごしています。しかし、ふとした瞬間に寂しさやストレスを感じることも……。愛犬が留守番中、少しでも気を紛らわせられるように、対策を講じて安心させてあげましょう。