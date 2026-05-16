酒田市の夜を不安に陥れた放火犯と思われる男（２３）が１４日、逮捕されました。

【写真を見る】放火疑いで逮捕の男(23)は複数の火災に関与か...酒田市の不審火 相次いで発生した5件の火災を振り返る（山形）

建造物侵入と非現住建造物等放火の疑いで逮捕・送検されたのは山形県酒田市東泉町二丁目の無職の男（２３）です。

警察によりますと、男は４月６日午後９時ごろ、酒田市東泉町二丁目の８９歳の男性の家の物置小屋に侵入し、火をつけた疑いがもたれています。

男はこのころ酒田市で連続して発生した、放火とみられる複数の不審火に関わった可能性があり、調べが進められています。

改めて、酒田市の不審火について振り返ります。

■不審火が５件相次いだ



警察などによりますとはじめの火災は３月２９日でした。酒田市東泉町三丁目の住宅敷地内で軽乗用車が焼けました。

カギをかけずに停めてあった車の中で火が付き、助手席部分が焼けたということです。

不審な火災はその翌日も発生しました。駅東一丁目の物置小屋。東泉町二丁目の車庫。２件連続の発生でした。

■その後も続く火災

その後も火災は続きます。

４月２日、東泉町二丁目の車庫兼物置小屋でダンボールなどが焼けました。

そして４月６日、東泉町二丁目の物置小屋で火災が発生。物置小屋にあった棚や天井の一部が焼けました。

火災があった場所を地図で見ると、それぞれの距離が近いことがわかります。

■窃盗事件の被疑者として逮捕 その後放火事件で逮捕

警察は４月１１日、男を別の窃盗事件の被疑者として逮捕していましたが、その捜査を進める中で放火事件にも関わった疑いが強まり、今回の逮捕となりました。

男は容疑を認めています。男の身柄はきのう、山形地方検察庁に移されました。

男が窃盗事件の被疑者として逮捕されて以降、近くで不審火は確認されていません。今回の逮捕は、酒田市で３月末から４月上旬にかけて発生した５件の不審火のうち１件ですが、男は複数の火災にかかわった可能性があり、調べが進められています。