Image: Amazon

シンプルでわかりやすいのが一番よ。

ついこの前桜が咲いたなぁ…なんて思ってたら、あっというまに「30度を超える日になるでしょう」なんてニュースが聞こえてきました。

まだ5月だというのに、すでに地獄の始まりを宣告されて震えております。対策しなきゃ！

ピーコック 氷のう 保冷 0.15L 1,644円 Amazonで見る PR PR

「氷のう」です。しかも魔法瓶の！

こういうわかりやすいのが一番強い。たぶん。

水を入れて凍らせるだけ。真空断熱で冷たさキープ

Image: Amazon

氷のうってすぐ溶けちゃうイメージありませんか？ こちらは違います。

シリコーンゴム製の氷のうを、ステンレス製のホルダーが保護しているという2層式。しかも、ホルダーは真空断熱構造の魔法瓶というわけで、そりゃあ長持ちするよな！って話。

準備だって、前の晩に水入れて冷凍庫に突っ込んでおくだけでいいですし、スリムサイズでカバンにもすっぽり。使うときは、モバイルバッテリーなどから電源を取る必要なく、首元に当てればすぐに身体を冷やすことができます。

氷で冷やすという原始的なアイデアを、現代の断熱構造で守るというレガシーとテクノロジーとの融合とも言えるんじゃない？

こういうわかりやすいのが一番便利だし、安全だと思うんだ。

Source: Amazon