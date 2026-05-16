ダンス＆ボーカルグループ「E-girls」元メンバーの藤井萩花さん（31）が、2026年5月5日にYouTubeを更新。お気に入りのレザージャケットを紹介する中で、おへそまわりのタトゥーがチラ見えする一幕があった。

「脇が空いてるんですよ、どっちも」

藤井さんは4月28日から、YouTubeでVlogの更新をスタートした。2本目となる5月5日の動画では、「普段の持ち物と、お気に入りのレザー3着」が紹介された。

その中で、古着店で購入したという、エルメススポーツのレザージャケットを着た藤井さん。「ウエストもちょっと短くて、こんな感じになります」と、インナーのTシャツをたくし上げ、へその上ほどのジャケットの丈を強調した。

「スポーツのラインだからか、脇が空いてるんですよ、どっちも」と、左右の腕を上げると、へそピアスと、その周りに入れた花とみられるタトゥーが見え隠れした。

コメント欄には「萩花ちゃんレザージャケット似合う」「レザー可愛いし、萩花ちゃんが着るとカッコ良すぎます！」「カッコよすぎて、チャンネル登録しました」などと書き込まれている。