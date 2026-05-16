今週の【上場来高値銘柄】ＪＴ、ＤＯＷＡ、ファナックなど175銘柄
今週の日経平均株価は、相場の過熱感が警戒されるなか半導体関連株に利益確定売りが台頭し、前週末比1304円安の6万1409円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は175社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が目標株価7300円に引き上げたＪＴ <2914> [東証Ｐ]、生成AI関連向け需要好調で1～3月期営業益は54％増で着地した東京応化工業 <4186> [東証Ｐ]、金属価格上昇し27年3月期は営業益55％増を計画するＤＯＷＡホールディングス <5714> [東証Ｐ]、今期最終13％増益予想で株式10分割を発表した古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、今期増益増配計画と自社株買いが材料視されたタクマ <6013> [東証Ｐ]、27年3月期連続最高益･大幅増配を見込むＦＵＪＩ <6134> [東証Ｐ]、27年3月期の増収増益予想と自社株買い発表を好感されたブラザー工業 <6448> [東証Ｐ]、通信インフラ機器向け好調で今期増益増配を計画するヒロセ電機 <6806> [東証Ｐ]、フィジカルAI加速で米グーグルと協業を発表したファナック <6954> [東証Ｐ]、AI･省力化投資追い風に今期2ケタ増益を計画するサンワテクノス <8137> [東証Ｐ]など。また、イビデン <4062> [東証Ｐ]、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など78社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 9銘柄
<1417> ミライトワン [東証Ｐ]
<1434> ＪＥＳＣＯ [東証Ｓ]
<1436> グリーンエナ [東証Ｇ]
<1721> コムシスＨＤ [東証Ｐ]
<1879> 新日本建 [東証Ｐ]
<1939> 四電工 [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1945> 東京エネシス [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 2銘柄
<2802> 味の素 [東証Ｐ]
<2914> ＪＴ [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 1銘柄
<3104> 富士紡ＨＤ [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3891> 高度紙 [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 15銘柄
<4004> レゾナック [東証Ｐ]
<4047> 関電化 [東証Ｐ]
<4099> 四国化ＨＤ [東証Ｐ]
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4187> 大有機 [東証Ｐ]
<4203> 住友ベ [東証Ｐ]
<4205> ゼオン [東証Ｐ]
<4272> 日化薬 [東証Ｐ]
<4368> 扶桑化学 [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<4970> 東洋合成 [東証Ｓ]
<4971> メック [東証Ｐ]
<4975> ＪＣＵ [東証Ｐ]
<4980> デクセリ [東証Ｐ]
<7970> 信越ポリ [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 1銘柄
<5186> ニッタ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 5銘柄
<5288> アジアパイル [東証Ｐ]
<5333> ＮＧＫ [東証Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
<5344> ＭＡＲＵＷＡ [東証Ｐ]
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 鉄鋼―――――――――――― 2銘柄
<5463> 丸一管 [東証Ｐ]
<5644> メタルアート [東証Ｓ]
● 非鉄金属―――――――――― 7銘柄
<5706> 三井金属 [東証Ｐ]
<5714> ＤＯＷＡ [東証Ｐ]
<5801> 古河電 [東証Ｐ]
<5802> 住友電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5805> ＳＷＣＣ [東証Ｐ]
<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 7銘柄
<3433> トーカロ [東証Ｐ]
<3441> 山王 [東証Ｓ]
<3445> ＲＳテクノ [東証Ｐ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5983> イワブチ [東証Ｓ]
<5991> ニッパツ [東証Ｐ]
<5992> 中発条 [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 21銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6013> タクマ [東証Ｐ]
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6113> アマダ [東証Ｐ]
<6134> ＦＵＪＩ [東証Ｐ]
<6136> ＯＳＧ [東証Ｐ]
<6144> 西部電機 [東証Ｓ]
<6235> オプトラン [東証Ｐ]
<6264> マルマエ [東証Ｐ]
<6268> ナブテスコ [東証Ｐ]
<6278> ユニオンツル [東証Ｐ]
<6282> オイレス [東証Ｐ]
<6323> ローツェ [東証Ｐ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6368> オルガノ [東証Ｐ]
<6370> 栗田工 [東証Ｐ]
<6371> 椿本チ [東証Ｐ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<6407> ＣＫＤ [東証Ｐ]
<6480> トムソン [東証Ｐ]
<6490> ＰＩＬＬＡＲ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 46銘柄
<3105> 日清紡ＨＤ [東証Ｐ]
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6448> ブラザー [東証Ｐ]
<6479> ミネベア [東証Ｐ]
<6503> 三菱電 [東証Ｐ]
<6504> 富士電機 [東証Ｐ]
<6506> 安川電 [東証Ｐ]
<6507> シンフォニア [東証Ｐ]
<6508> 明電舎 [東証Ｐ]
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6517> デンヨー [東証Ｐ]
<6521> オキサイド [東証Ｇ]
<6524> 湖北工業 [東証Ｓ]
<6525> コクサイエレ [東証Ｐ]
<6622> ダイヘン [東証Ｐ]
<6627> テラプローブ [東証Ｓ]
<6644> 大崎電 [東証Ｐ]
<6651> 日東工 [東証Ｐ]
<6652> ＩＤＥＣ [東証Ｐ]
<6668> ＡＤプラズマ [東証Ｓ]
<6676> ＢＵＦ [東証Ｓ]
<6744> 能美防災 [東証Ｐ]
<6752> パナＨＤ [東証Ｐ]
<6754> アンリツ [東証Ｐ]
<6762> ＴＤＫ [東証Ｐ]
<6777> ｓａｎｔｅｃ [東証Ｓ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6787> メイコー [東証Ｐ]
<6800> ヨコオ [東証Ｐ]
<6806> ヒロセ電 [東証Ｐ]
<6824> 新コスモス [東証Ｓ]
<6845> アズビル [東証Ｐ]
<6856> 堀場製 [東証Ｐ]
<6866> ＨＩＯＫＩ [東証Ｐ]
<6871> 日本マイクロ [東証Ｐ]
<6875> メガチップス [東証Ｐ]
<6890> フェローテク [東証Ｓ]
<6912> 菊水ＨＤ [東証Ｓ]
<6914> オプテクスＧ [東証Ｐ]
<6925> ウシオ電 [東証Ｐ]
<6941> 山一電機 [東証Ｐ]
<6954> ファナック [東証Ｐ]
<6981> 村田製 [東証Ｐ]
<6994> 指月電 [東証Ｓ]
<7735> スクリン [東証Ｐ]
<8035> 東エレク [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 4銘柄
<7220> 武蔵精密 [東証Ｐ]
<7278> エクセディ [東証Ｐ]
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ [東証Ｇ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 3銘柄
<6376> 日機装 [東証Ｐ]
<7729> 東京精 [東証Ｐ]
<7762> シチズン [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 3銘柄
<7826> フルヤ金属 [東証Ｐ]
<7936> アシックス [東証Ｐ]
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 2銘柄
<2384> ＳＢＳＨＤ [東証Ｐ]
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 6銘柄
<3964> オークネット [東証Ｐ]
<4320> ＣＥＨＤ [東証Ｓ]
<4390> アイピーエス [東証Ｐ]
<4392> ＦＩＧ [東証Ｐ]
<5589> オートサーバ [東証Ｓ]
<9412> スカＪＳＡＴ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 20銘柄
<3107> ダイワボウ [東証Ｐ]
<3132> マクニカＨＤ [東証Ｐ]
<3156> レスター [東証Ｐ]
<7120> ＳＨＩＮＫＯ [東証Ｓ]
<7460> ヤギ [東証Ｓ]
<7490> 日新商 [東証Ｓ]
<7521> ムサシ [東証Ｓ]
<7609> ダイトロン [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8051> 山善 [東証Ｐ]
<8053> 住友商 [東証Ｐ]
<8058> 三菱商 [東証Ｐ]
<8061> 西華産 [東証Ｐ]
<8065> 佐藤商 [東証Ｐ]
<8081> カナデン [東証Ｐ]
<8137> サンワテク [東証Ｐ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<9906> 藤井産業 [東証Ｓ]
<9913> 日邦産業 [東証Ｓ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 5銘柄
<2674> ハードオフ [東証Ｐ]
<2702> マクドナルド [東証Ｓ]
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東証Ｐ]
<7678> あさくま [東証Ｓ]
<8282> ケーズＨＤ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 5銘柄
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<8359> 八十二長野 [東証Ｐ]
<8368> 百五銀 [東証Ｐ]
<8418> 山口ＦＧ [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 2銘柄
<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東証Ｐ]
<8750> 第一ライフ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 2銘柄
<8439> 東京センチュ [東証Ｐ]
<8591> オリックス [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 2銘柄
<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]
<8818> 京阪神ビル [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 4銘柄
<2180> サニーサイド [東証Ｓ]
<4691> ワシントンＨ [東証Ｓ]
<6570> 共和コーポ [東証Ｓ]
<9336> 大栄環境 [東証Ｐ]
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が目標株価7300円に引き上げたＪＴ <2914> [東証Ｐ]、生成AI関連向け需要好調で1～3月期営業益は54％増で着地した東京応化工業 <4186> [東証Ｐ]、金属価格上昇し27年3月期は営業益55％増を計画するＤＯＷＡホールディングス <5714> [東証Ｐ]、今期最終13％増益予想で株式10分割を発表した古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、今期増益増配計画と自社株買いが材料視されたタクマ <6013> [東証Ｐ]、27年3月期連続最高益･大幅増配を見込むＦＵＪＩ <6134> [東証Ｐ]、27年3月期の増収増益予想と自社株買い発表を好感されたブラザー工業 <6448> [東証Ｐ]、通信インフラ機器向け好調で今期増益増配を計画するヒロセ電機 <6806> [東証Ｐ]、フィジカルAI加速で米グーグルと協業を発表したファナック <6954> [東証Ｐ]、AI･省力化投資追い風に今期2ケタ増益を計画するサンワテクノス <8137> [東証Ｐ]など。また、イビデン <4062> [東証Ｐ]、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など78社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 9銘柄
<1417> ミライトワン [東証Ｐ]
<1434> ＪＥＳＣＯ [東証Ｓ]
<1436> グリーンエナ [東証Ｇ]
<1721> コムシスＨＤ [東証Ｐ]
<1879> 新日本建 [東証Ｐ]
<1939> 四電工 [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1945> 東京エネシス [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 2銘柄
<2802> 味の素 [東証Ｐ]
<2914> ＪＴ [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 1銘柄
<3104> 富士紡ＨＤ [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3891> 高度紙 [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 15銘柄
<4004> レゾナック [東証Ｐ]
<4047> 関電化 [東証Ｐ]
<4099> 四国化ＨＤ [東証Ｐ]
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4187> 大有機 [東証Ｐ]
<4203> 住友ベ [東証Ｐ]
<4205> ゼオン [東証Ｐ]
<4272> 日化薬 [東証Ｐ]
<4368> 扶桑化学 [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<4970> 東洋合成 [東証Ｓ]
<4971> メック [東証Ｐ]
<4975> ＪＣＵ [東証Ｐ]
<4980> デクセリ [東証Ｐ]
<7970> 信越ポリ [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 1銘柄
<5186> ニッタ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 5銘柄
<5288> アジアパイル [東証Ｐ]
<5333> ＮＧＫ [東証Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
<5344> ＭＡＲＵＷＡ [東証Ｐ]
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 鉄鋼―――――――――――― 2銘柄
<5463> 丸一管 [東証Ｐ]
<5644> メタルアート [東証Ｓ]
● 非鉄金属―――――――――― 7銘柄
<5706> 三井金属 [東証Ｐ]
<5714> ＤＯＷＡ [東証Ｐ]
<5801> 古河電 [東証Ｐ]
<5802> 住友電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5805> ＳＷＣＣ [東証Ｐ]
<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 7銘柄
<3433> トーカロ [東証Ｐ]
<3441> 山王 [東証Ｓ]
<3445> ＲＳテクノ [東証Ｐ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5983> イワブチ [東証Ｓ]
<5991> ニッパツ [東証Ｐ]
<5992> 中発条 [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 21銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6013> タクマ [東証Ｐ]
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6113> アマダ [東証Ｐ]
<6134> ＦＵＪＩ [東証Ｐ]
<6136> ＯＳＧ [東証Ｐ]
<6144> 西部電機 [東証Ｓ]
<6235> オプトラン [東証Ｐ]
<6264> マルマエ [東証Ｐ]
<6268> ナブテスコ [東証Ｐ]
<6278> ユニオンツル [東証Ｐ]
<6282> オイレス [東証Ｐ]
<6323> ローツェ [東証Ｐ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6368> オルガノ [東証Ｐ]
<6370> 栗田工 [東証Ｐ]
<6371> 椿本チ [東証Ｐ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<6407> ＣＫＤ [東証Ｐ]
<6480> トムソン [東証Ｐ]
<6490> ＰＩＬＬＡＲ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 46銘柄
<3105> 日清紡ＨＤ [東証Ｐ]
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6448> ブラザー [東証Ｐ]
<6479> ミネベア [東証Ｐ]
<6503> 三菱電 [東証Ｐ]
<6504> 富士電機 [東証Ｐ]
<6506> 安川電 [東証Ｐ]
<6507> シンフォニア [東証Ｐ]
<6508> 明電舎 [東証Ｐ]
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6517> デンヨー [東証Ｐ]
<6521> オキサイド [東証Ｇ]
<6524> 湖北工業 [東証Ｓ]
<6525> コクサイエレ [東証Ｐ]
<6622> ダイヘン [東証Ｐ]
<6627> テラプローブ [東証Ｓ]
<6644> 大崎電 [東証Ｐ]
<6651> 日東工 [東証Ｐ]
<6652> ＩＤＥＣ [東証Ｐ]
<6668> ＡＤプラズマ [東証Ｓ]
<6676> ＢＵＦ [東証Ｓ]
<6744> 能美防災 [東証Ｐ]
<6752> パナＨＤ [東証Ｐ]
<6754> アンリツ [東証Ｐ]
<6762> ＴＤＫ [東証Ｐ]
<6777> ｓａｎｔｅｃ [東証Ｓ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6787> メイコー [東証Ｐ]
<6800> ヨコオ [東証Ｐ]
<6806> ヒロセ電 [東証Ｐ]
<6824> 新コスモス [東証Ｓ]
<6845> アズビル [東証Ｐ]
<6856> 堀場製 [東証Ｐ]
<6866> ＨＩＯＫＩ [東証Ｐ]
<6871> 日本マイクロ [東証Ｐ]
<6875> メガチップス [東証Ｐ]
<6890> フェローテク [東証Ｓ]
<6912> 菊水ＨＤ [東証Ｓ]
<6914> オプテクスＧ [東証Ｐ]
<6925> ウシオ電 [東証Ｐ]
<6941> 山一電機 [東証Ｐ]
<6954> ファナック [東証Ｐ]
<6981> 村田製 [東証Ｐ]
<6994> 指月電 [東証Ｓ]
<7735> スクリン [東証Ｐ]
<8035> 東エレク [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 4銘柄
<7220> 武蔵精密 [東証Ｐ]
<7278> エクセディ [東証Ｐ]
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ [東証Ｇ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 3銘柄
<6376> 日機装 [東証Ｐ]
<7729> 東京精 [東証Ｐ]
<7762> シチズン [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 3銘柄
<7826> フルヤ金属 [東証Ｐ]
<7936> アシックス [東証Ｐ]
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 2銘柄
<2384> ＳＢＳＨＤ [東証Ｐ]
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 6銘柄
<3964> オークネット [東証Ｐ]
<4320> ＣＥＨＤ [東証Ｓ]
<4390> アイピーエス [東証Ｐ]
<4392> ＦＩＧ [東証Ｐ]
<5589> オートサーバ [東証Ｓ]
<9412> スカＪＳＡＴ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 20銘柄
<3107> ダイワボウ [東証Ｐ]
<3132> マクニカＨＤ [東証Ｐ]
<3156> レスター [東証Ｐ]
<7120> ＳＨＩＮＫＯ [東証Ｓ]
<7460> ヤギ [東証Ｓ]
<7490> 日新商 [東証Ｓ]
<7521> ムサシ [東証Ｓ]
<7609> ダイトロン [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8051> 山善 [東証Ｐ]
<8053> 住友商 [東証Ｐ]
<8058> 三菱商 [東証Ｐ]
<8061> 西華産 [東証Ｐ]
<8065> 佐藤商 [東証Ｐ]
<8081> カナデン [東証Ｐ]
<8137> サンワテク [東証Ｐ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<9906> 藤井産業 [東証Ｓ]
<9913> 日邦産業 [東証Ｓ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 5銘柄
<2674> ハードオフ [東証Ｐ]
<2702> マクドナルド [東証Ｓ]
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東証Ｐ]
<7678> あさくま [東証Ｓ]
<8282> ケーズＨＤ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 5銘柄
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<8359> 八十二長野 [東証Ｐ]
<8368> 百五銀 [東証Ｐ]
<8418> 山口ＦＧ [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 2銘柄
<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東証Ｐ]
<8750> 第一ライフ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 2銘柄
<8439> 東京センチュ [東証Ｐ]
<8591> オリックス [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 2銘柄
<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]
<8818> 京阪神ビル [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 4銘柄
<2180> サニーサイド [東証Ｓ]
<4691> ワシントンＨ [東証Ｓ]
<6570> 共和コーポ [東証Ｓ]
<9336> 大栄環境 [東証Ｐ]
株探ニュース