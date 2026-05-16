ブルージェイズの日本開拓は、ドジャースの後追いでは終わらない。米専門メディア「ＢＶＭスポーツ」はトロントが日本市場で参考にすべき成功例として、意外にも大谷翔平投手（３１）らを抱えるドジャースではなく、鈴木誠也外野手（３１）の加入後に今永昇太投手（３２）も迎え入れながら地道な商流を広げたカブスを挙げた。焦点は「誰を獲ったか」だけではなく、その後にどう市場を育てるかだ。

ブルージェイズは４月６〜８日（日本時間７〜９日）、本拠地ロジャーズセンターで昨季ワールドシリーズを争ったドジャースと３連戦を行い、日本を意識した広告展開でも注目を集めた。相手には大谷、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）と日本の看板選手が並ぶ。だが、トロント側の狙いはスター軍団の模倣ではない。１月４日（同５日）に岡本和真内野手（２９）と４年総額６０００万ドル（約９５億円）で契約したことで、ようやく自前の日本向け看板を手にしたからだ。

ＢＶＭスポーツが強調したのは、カブスの「時間をかける」手法である。カブスは２０２２年に鈴木と契約して以降、今永の加入も間に挟みながら、日本の主要スポンサー８社と関係を築いたという。これは一夜で巨大市場を奪うドジャース型ではなく、選手の定着、現地企業との対話、ファンの習慣化を積み上げるモデルだ。岡本は１４日（同１５日）現在で打率２割３分９厘、１０本塁打、２７打点、ＯＰＳ・７８６。ア・リーグ東地区４位に沈むチームにあって、長打力と話題性の両面で存在感を放っている。

もっとも、ブルージェイズはまだ日本の見込み顧客を本格的に招いたり、幹部を東京へ派遣して商談を重ねたりする段階には至っていない。大谷を逃し、ドジャースに日本市場を席巻された痛みを知る球団にとって、岡本は単なる補強ではなく失地回復の起点でもある。将来的な東京シリーズ参加まで視野に入れるなら、必要なのは派手な広告一発ではない。カブスが鈴木、今永を軸に作ったような選手や球団、スポンサーが長く結び付く回路だ。

岡本のバットがカナダで火を噴くほど、日本企業の視線はトロントへ向く。ドジャースの青い波を正面からまねるのではなく、カブス型の持続戦略で足場を固められるか。ブルージェイズの日本戦略は、グラウンド外でも本格的な勝負どころを迎えている。