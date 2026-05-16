【ガンダムベース限定 ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2ガンダム（REVIVAL Ver.）】 5月2日 発売 価格：1,430円 ガンダムベース販売商品

2024年に発売された「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2ガンダム（REVIVAL Ver.）」のガンダムベース限定カラーバージョンが、5月2日に同店舗にて発売となった。

「ガンダムベース限定 ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2ガンダム（REVIVAL Ver.）」。5月2日発売。価格は1,430円。ガンダムベース販売商品

1980年発売のガンプラ「1/144 ガンダム」を、現代のBANDAI SPIRITSの技術をもって成形・設計した「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2ガンダム（REVIVAL Ver.）」。独自のパーツ成形により、組み立てるだけで色分けされたガンダムが完成する。

メカコレリバイバルをガンダムベースのカラーで成形

ガンダムベース限定アイテムとして発売されたこの「ガンダムベース限定 ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2ガンダム（REVIVAL Ver.）」は、同店舗のイメージカラーのブルーを基調に成形した特別カラーだ。

限定アイテムでおなじみのブルーが爽やかだ

構成ランナーはこちら。もちろん工具なし、塗装なしでも色分けされた状態に完成する

トリコロールカラーだった胴体やシールド、手足は濃紺とスカイブルーのシンプルな配色となり、イメージが結構変わっている。寒色系のカラーリングはなかなか新鮮だが、これまでの限定アイテムでも採用されたカラーなので、店頭に足繁く通っている人は見慣れた色かもしれない。

ガンダムベースのロゴマークのシールが付属

パッケージもブルーがメインカラーだ

キットにはガンダムベースのロゴマークのシールが付属し、肩などに貼って楽しめる仕様。パッケージは通常版のデザインを限定カラーに変更したもので、お土産にピッタリの内容となっている。5月12日現在、ガンダムベース東京は在庫ありとなっているが、在庫はリアルタイムに変動するので、購入の際は公式サイトのご確認を。

(C)創通・サンライズ