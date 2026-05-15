『名探偵コナン』R166話 マジシャンの冬城幻陽から緊急時のサイン
アニメ『名探偵コナン』のR166話「トリック vs マジック（前編）（デジタルリマスター）」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
R166話のあらすじはこちら。
＜R166話「トリック vs マジック（前編）（デジタルリマスター）」＞
コナンと蘭は、マジシャンの冬城幻陽に呼び出された小五郎について米花ホールを訪れる。冬城は「団員の誰かが私を殺そうとしている。その人物を突き止めて欲しい」と依頼。団員はアシスタントの上原美佐と中川千明、ビデオ係の石田一馬、演出家の庄司真吾、クレーン係の長谷川実。冬城が言うには、石田以外の四人に動機があるらしい。ショーは順調に進んでいるかに見えたが、冬城は事前に決めておいた緊急時のサインを送ってくる。
＞＞＞『名探偵コナン』R166話の先行カットをすべてチェック！（画像6点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
＜R166話「トリック vs マジック（前編）（デジタルリマスター）」＞
コナンと蘭は、マジシャンの冬城幻陽に呼び出された小五郎について米花ホールを訪れる。冬城は「団員の誰かが私を殺そうとしている。その人物を突き止めて欲しい」と依頼。団員はアシスタントの上原美佐と中川千明、ビデオ係の石田一馬、演出家の庄司真吾、クレーン係の長谷川実。冬城が言うには、石田以外の四人に動機があるらしい。ショーは順調に進んでいるかに見えたが、冬城は事前に決めておいた緊急時のサインを送ってくる。
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（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
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