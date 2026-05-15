あいのり・桃、ブランドバッグの買取査定額に驚き「引越し代金、チャラになっちゃうんじゃない？」

人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が14日に自身のアメブロを更新し、使用しなくなったブランド品などの買取査定額を公開した。

この日、桃は「昔思い切って買ったブランドのバッグも、もうめっきり使わなくなってしまったので、これを機に」と引越しに伴い、不要になったブランドバッグなどを買い取ってもらうことにしたと報告した。

最初に、10万円台で購入したというバッグについて「かなり使い倒して、あと、保存状態悪くて、折れ曲がった跡が…」と状態が悪かったことを明かしつつ「ダメ元で出してみたら…買取金額…2万5000円！すごくない？！」と予想外の高値に驚いた様子でコメントした。

続けて「サンローランのバッグ。人生で初めて買ったブランドバッグ」だといい「もうとにかく毎日毎日使ってたもんだから、ボロボロ…！！」だったにもかかわらず「5000円！」の査定額になったと報告。「この数年間押し入れで眠ってただけの鞄たちにちゃんと価値がついて、本当にありがたいことだね…鞄にまた命が宿った感覚だよ…！」と感慨深げにつづった。

ほかにも「BALENCIAGA」のバッグが1万8000円「マルジェラ」のバッグが1万2000円、子ども達のスーツケース2つが3000円になったことを写真とともに報告。「引越し代金、チャラになっちゃうんじゃない？って勢いでしょ…？！」と期待を寄せた。

最後に「最終引越し費用がいくらになったかは、乞うご期待」と予告し、ブログを締めくくった。