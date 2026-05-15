見やすい大画面で、もっとアクティブに！スマートウォッチ「REDMI Watch 6」
小米技術日本株式会社は、スマートウォッチ「REDMI Watch 6」を2026年5月14日（木）より発売する。2.07インチの高精細有機EL（AMOLED）ディスプレイとピーク輝度最大2000nitsの高い視認性に加え、550mAhの大容量バッテリーによる最大24日間の長持ち設計（ライトユース時）、約9.9mmのスリムボディとアルミニウム合金フレームによる上質なデザインを両立。デュアルL1対応の5衛星測位GNSSや150種類以上のスポーツモード、多角的なヘルスモニタリングなど、毎日の健康管理からアウトドアアクティビティまで幅広くサポートする。
■REDMI Watch 6の製品特長
2.07インチの高精細AMOLEDと、左右対称のベゼルレスディスプレイで視認性を向上
2.07インチのスクエア有機EL（AMOLED）ディスプレイを採用し、解像度432×514、PPI 324の高精細表示を実現。左右対称の超薄型ベゼルにより画面占有率82%を確保し、日中の屋外でも見やすい高輝度（HBM 1500nits、ピーク輝度2000nits）に対応する。60Hzリフレッシュレートで、操作もスムーズだ。
最大24日間の長持ちバッテリーで、充電の手間を軽減*
550mAhの大容量バッテリーを搭載し、ライトユースで最大24日間、通常使用で最大12日間、ヘビーユースでも最大7日間のバッテリー持続を実現。日々の通勤・通学はもちろん、旅行や出張でも充電の心配を減らす。
※バッテリー持続時間は標準モードでテストしたXiaomi内部ラボによるデータ。実際の持続時間は環境や設定によって異なる。
約9.9mmのスリムボディとアルミニウム合金フレームで、薄く・軽く・上質に
約9.9mmのスリムボディに、プレミアムなアルミニウム合金フレームを採用。スリムでありながら堅牢性にも配慮し、日常使いにフィットする着け心地とデザイン性を両立した。クイックリリース式ストラップにより、ワンプッシュで簡単に交換でき、スタイルに合わせた着け替えも楽しめる。
新しい物理ボタンで直感操作。コントロールをもっと快適に
ステンレススチール製クラウンに加え、セカンダリボタンを備えたデュアルボタン操作により、ショートカット操作をよりスムーズに。日常の操作を直感的に行える。コントロールセンターの表示や電源オフ／再起動など、日常でよく使う機能へスムーズにアクセスできる。
50種類以上のスポーツモードと5気圧防水で、多角的なヘルスモニタリング
150種類以上のスポーツモードに対応し、日々の運動を幅広く記録。心拍数・睡眠・血中酸素レベル・ストレスなどのモニタリングにも対応し、日常のコンディション管理をサポートする。さらに、5気圧防水で、日常の水濡れや水辺のアクティビティにも対応する。
※本製品および機能は医療機器ではない。
デュアルL1対応の5衛星測位システムで、位置情報をより正確に記録
高精度5衛星測位GNSSチップの内蔵で、さらに高精度な測位を実現。GPS／Galileo／Glonass／BeiDou／QZSSに対応し、複雑な地形での屋外アクティビティでも安定した測位をサポートする。
＜販売情報＞
製品名：REDMI Watch 6
発売日：2026年5月14日（木）
市場想定価格：14,800円（税込）
早割り価格：11,980円（税込）
※5月14日（木）〜5月27日（水）にお買い上げの方が対象。
販売チャネル：
直営店：Xiaomi Store 各店
オンライン：Xiaomi公式サイト（mi.com）/ Xiaomi公式 楽天市場店 / Amazon.co.jp /
シャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop
■スペック概要
※1 高さ、幅、厚さの寸法はストラップや突出部を除いたもの。
※2 本製品とその機能は医療機器として設計されておらず、いかなる疾患の予測、診断、予防、治癒を目的としたものではない。
■Xiaomi Japan
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最大24日間の長持ちバッテリーで、充電の手間を軽減*
550mAhの大容量バッテリーを搭載し、ライトユースで最大24日間、通常使用で最大12日間、ヘビーユースでも最大7日間のバッテリー持続を実現。日々の通勤・通学はもちろん、旅行や出張でも充電の心配を減らす。
※バッテリー持続時間は標準モードでテストしたXiaomi内部ラボによるデータ。実際の持続時間は環境や設定によって異なる。
約9.9mmのスリムボディとアルミニウム合金フレームで、薄く・軽く・上質に
約9.9mmのスリムボディに、プレミアムなアルミニウム合金フレームを採用。スリムでありながら堅牢性にも配慮し、日常使いにフィットする着け心地とデザイン性を両立した。クイックリリース式ストラップにより、ワンプッシュで簡単に交換でき、スタイルに合わせた着け替えも楽しめる。
新しい物理ボタンで直感操作。コントロールをもっと快適に
ステンレススチール製クラウンに加え、セカンダリボタンを備えたデュアルボタン操作により、ショートカット操作をよりスムーズに。日常の操作を直感的に行える。コントロールセンターの表示や電源オフ／再起動など、日常でよく使う機能へスムーズにアクセスできる。
50種類以上のスポーツモードと5気圧防水で、多角的なヘルスモニタリング
150種類以上のスポーツモードに対応し、日々の運動を幅広く記録。心拍数・睡眠・血中酸素レベル・ストレスなどのモニタリングにも対応し、日常のコンディション管理をサポートする。さらに、5気圧防水で、日常の水濡れや水辺のアクティビティにも対応する。
※本製品および機能は医療機器ではない。
デュアルL1対応の5衛星測位システムで、位置情報をより正確に記録
高精度5衛星測位GNSSチップの内蔵で、さらに高精度な測位を実現。GPS／Galileo／Glonass／BeiDou／QZSSに対応し、複雑な地形での屋外アクティビティでも安定した測位をサポートする。
＜販売情報＞
製品名：REDMI Watch 6
発売日：2026年5月14日（木）
市場想定価格：14,800円（税込）
早割り価格：11,980円（税込）
※5月14日（木）〜5月27日（水）にお買い上げの方が対象。
販売チャネル：
直営店：Xiaomi Store 各店
オンライン：Xiaomi公式サイト（mi.com）/ Xiaomi公式 楽天市場店 / Amazon.co.jp /
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■スペック概要
※1 高さ、幅、厚さの寸法はストラップや突出部を除いたもの。
※2 本製品とその機能は医療機器として設計されておらず、いかなる疾患の予測、診断、予防、治癒を目的としたものではない。
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