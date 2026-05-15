大谷翔平が衝撃の０票 ＭＬＢ打者パワーランキングで“連続圏外” 投手では１位も…二刀流完全復活イヤーに珍現象
ＭＬＢ公式サイトは１４日（日本時間１５日）、第４回の「打者パワーランキング」を発表し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）は前回（第３回）に続いて“圏外”だった。今回は岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（ホワイトソックス）が票を得る中で、大谷は得票すらなかった。
大谷は今季も第１、２回の同ランキングで連続１位スタートを切ったが、打者としては調子が上がらず、この日まで３９試合で打率２割４分、７本塁打、１７打点。今月１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦では３回に１２試合、５３打席ぶりとなる７号ソロを放ち、復調の気配を見せたが、それまでは大谷らしくない打撃が続いていた。自身最大ともいえる“スランプ”に関しては「単純に実力不足なんじゃないかなと思います。そういうもの（不調）を長引かせない引き出しの多さだったりとか、好調を長く維持できる引き出しの多さだったりとか、そこも含めて選手の力量なのかなと思います」と話していた。
一方で「投手・大谷」は７日（同８日）に発表された「投手パワーランキング」で前回７位から一気に１位にジャンプアップ。今季は７試合で３勝２敗、防御率０・８２はメジャートップとなっており、開幕から二刀流で臨んでいる２６年シーズンは投打で対照的な結果となっている。