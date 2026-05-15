JO1＆INIスペシャルユニット・JI BLUE「ViVi」史上初の“繋がる”表紙に 3人組ユニットインタビューで食事の約束も
【モデルプレス＝2026/05/15】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）とINI（アイエヌアイ）のメンバー12人で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE（ジェイアイ ブルー）」が、5月22日発売の「ViVi」（講談社）7・8月号の表紙に登場する。
【写真】人気アイドルSPユニット、異例の“繋がる”表紙に
今号には、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして誕生したJI BLUEの12人が登場。増刊表紙と特別版表紙の2つが繋がって1枚の写真になる仕様で、それぞれ6人ずつ、メンバー自らが選んだ攻守の適正ポジションに分かれ、「JI BLUE-DF ver.」と「JI BLUE-FW ver.」として表紙を飾る。中面13ページの特集に加え、切って両面使えるスペシャルフォトアルバムも収録。
カジュアルながらも爽やかなスタイルに身を包んだ12人。撮影の合間に仲良くプリンを食べたり、メンバー間で自然とボケ・ツッコミの役割分担ができていたり、適度にイジり・イジられあう、まるで1つのチームのような連携を撮影中も見せた。12人の集合カットを撮っている際、カメラマンが「少しくだけて大丈夫です！」と言うと、自然と横のメンバーにもたれたり、肩を組んだり、リラックスしつつもポーズを取った瞬間の自然体な1枚が表紙に採用された。
インタビューでは、メンバーそれぞれに最近のハマりごとや近況について聞いたソロ取材に加え、「JI BLUEでしか見られない3人ケミの関係」という3人組ユニットインタビューも収録。年齢の近い西洸人×佐藤景瑚×高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）の3人はそれぞれのサッカー部時代の話に花を咲かせ、自然と部活の先輩後輩感が出ていた與那城奨×白岩瑠姫×田島将吾は、この対談を機にご飯の約束をすることに。関西出身3人組が集まった後藤威尊×川西拓実×金城碧海は入れ替わりでボケて、ツッコんでを繰り返す鮮やかなパス回しを見せ、河野純喜×佐野雄大×池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）の3人は先輩からの無茶ぶりをどう処理するかの話で盛り上がった。
また「12人が1つのサッカーチームだったら」というお題でガチ座談会を開催。それぞれがどんな役割を担うのか、プレースタイルだけでなく、性格や強みも踏まえ、サッカーのフォーメーションに見立てたポジションを監督決めから細かく吟味した。（modelpress編集部）
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◆JO1×INIスペシャルユニット「JI BLUE」繋がる表紙に
今号には、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして誕生したJI BLUEの12人が登場。増刊表紙と特別版表紙の2つが繋がって1枚の写真になる仕様で、それぞれ6人ずつ、メンバー自らが選んだ攻守の適正ポジションに分かれ、「JI BLUE-DF ver.」と「JI BLUE-FW ver.」として表紙を飾る。中面13ページの特集に加え、切って両面使えるスペシャルフォトアルバムも収録。
◆「JI BLUE」ユニットインタビュー＆ガチ座談会開催
インタビューでは、メンバーそれぞれに最近のハマりごとや近況について聞いたソロ取材に加え、「JI BLUEでしか見られない3人ケミの関係」という3人組ユニットインタビューも収録。年齢の近い西洸人×佐藤景瑚×高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）の3人はそれぞれのサッカー部時代の話に花を咲かせ、自然と部活の先輩後輩感が出ていた與那城奨×白岩瑠姫×田島将吾は、この対談を機にご飯の約束をすることに。関西出身3人組が集まった後藤威尊×川西拓実×金城碧海は入れ替わりでボケて、ツッコんでを繰り返す鮮やかなパス回しを見せ、河野純喜×佐野雄大×池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）の3人は先輩からの無茶ぶりをどう処理するかの話で盛り上がった。
また「12人が1つのサッカーチームだったら」というお題でガチ座談会を開催。それぞれがどんな役割を担うのか、プレースタイルだけでなく、性格や強みも踏まえ、サッカーのフォーメーションに見立てたポジションを監督決めから細かく吟味した。（modelpress編集部）
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