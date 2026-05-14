新たなナナマル

2026年3月30日、トヨタの南アフリカ法人が本格SUV「ランドクルーザー70」シリーズの新たなラインナップを発表しました。伝統的なスタイルを受け継ぎながら装備を見直した内容となっており、公開直後からユーザーの反響も寄せられています。

ランドクルーザー（以下ランクル）は、1951年に登場したBJ型、いわゆる“トヨタ・ジープ”をルーツとする本格SUVです。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの新たな「ランドクルーザー“70”」です！ 画像で見る！（55枚）

現在は70・250・300の3系統が展開されており、このうち最も古い設計を受け継ぐヘビーデューティ系が70シリーズにあたります。

南アフリカでは、日本でも販売されているステーションワゴン（76）に加えてピックアップトラック（79）が設定されています。

ピックアップには前席のみのシングルキャブと、後席とリアドアを備えたダブルキャブが用意され、業務からレジャーまで幅広い用途に対応します。

ボディサイズは全長5235mm（ワゴンは4910mm）×全幅1870mm×全高1945mm、ホイールベースは3180mm（ワゴンは2730mm）。

最低地上高は235mmを確保し、駆動方式にはFRと4WDを切り替えられるパートタイム4WDを採用しています。

パワートレインは4リッターV6ガソリン（231馬力／360Nm）、4.2リッター直6ディーゼル（131馬力／285Nm）、2.8リッター直4ディーゼルターボ（204馬力／500Nm）の3種類を設定。

これまで2.8リッター車は6速ATのみでしたが、今回新たに5速MTが追加されました。昨年、4.5リッターV8ディーゼルが販売終了となったことを受けた対応とされています。

また、メンテナンスプランも見直され、長期間の使用を想定したサポート体制が強化されました。

ボディカラーはホワイト、ブラック、シルバー、レッド、ダークブルー、サンドベージュの全6色。

価格はシングルキャブが84万900ランド（約800万円 2026年5月上旬時点、以下同）から、ダブルキャブが94万9800ランド（約908万円）から、ワゴンが98万8800ランド（約945万円）からとなっています。

※ ※ ※

ユーザーからは「この無骨さがやっぱりいい」「70らしさがちゃんと残ってる」といったデザインに関する声が寄せられています。価格については「ワゴンはやっぱり高い」といった反応も見られました。

今回の発表を受け、今後の動向にも引き続き注目が集まりそうです。