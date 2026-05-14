【ワークマン新商品】紫外線から徹底ガード！ 取り外せるシェード付きのUV対策ハット＆キャップ
日差しが気になる季節に最適な、ワークマンの「DAYS（デイズ）」ラインから登場したUV対策シリーズをご紹介します。
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
▼レディースUV対策ハット＆顔周りぐるりシェード（1500円）
UVカット機能付きで、強い日差しから肌を守るハットです。取り外し可能なシェードは、スナップボタンで一瞬にしてスタイルチェンジが可能。背面のスピンドルで自分好みのフィット感にサイズ調整ができ、風の強い日でも安心な「取り外し可能なあご紐」も付いています。
また、汗止めテープにはファンデーションの色移りが目立ちにくいベージュカラーを採用するなど、女性にうれしい工夫が凝らされています。
▼レディースUV対策キャップ＆顔周りぐるりシェード（1500円）
ハットと同様に、UVカット機能と取り外し可能なシェードを備えたキャップです。適応サイズは55〜58cmで、背面のスピンドルにより細かな調整が可能です。素材は本体にナイロン、メッシュ部分にポリエステルを使用しており、軽やかな被り心地を実現。
カラー展開はブラック、ベージュ、ライトグレー、モスグリーン、ピンクの5色と豊富で、アウトドアからガーデニング、普段のお買い物まで幅広く活躍します。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
シーンに合わせてスタイルを変えられる「シェード付き」スナップボタンで簡単に着脱できるシェードが付属しており、顔周りをぐるりとガードできるのが最大の特徴です。
▼レディースUV対策ハット＆顔周りぐるりシェード（1500円）
UVカット機能付きで、強い日差しから肌を守るハットです。取り外し可能なシェードは、スナップボタンで一瞬にしてスタイルチェンジが可能。背面のスピンドルで自分好みのフィット感にサイズ調整ができ、風の強い日でも安心な「取り外し可能なあご紐」も付いています。
アクティブな印象のキャップタイプもラインナップよりスポーティーな着こなしや、日常の外出にはキャップタイプもおすすめです。
▼レディースUV対策キャップ＆顔周りぐるりシェード（1500円）
ハットと同様に、UVカット機能と取り外し可能なシェードを備えたキャップです。適応サイズは55〜58cmで、背面のスピンドルにより細かな調整が可能です。素材は本体にナイロン、メッシュ部分にポリエステルを使用しており、軽やかな被り心地を実現。
カラー展開はブラック、ベージュ、ライトグレー、モスグリーン、ピンクの5色と豊富で、アウトドアからガーデニング、普段のお買い物まで幅広く活躍します。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)