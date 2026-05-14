この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

30兆円企業がまさかのスポンサーに！世界最大のヴィンテージイベントの熱気に迫る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロサンゼルスで開催された世界最高峰のヴィンテージイベント「インスピレーションLA」の潜入レポートを公開。そこには、古着ファンの想像を絶する「驚きの光景」が広がっていた。



会場を巡るパジメが真っ先に目を疑ったのは、意外すぎる企業の出展ブースだ。時価総額約30兆円を誇るアメリカの税務ソフト大手「TurboTax」が、まさかのスポンサー参戦。主催者の田中凛太郎氏ですら「新手の古着屋かと思った」と苦笑するほどの異例な事態に、パジメは「キャッシュビジネスが多い業界への『税金払え』というメッセージか」と独自の分析で盛り上がりを見せた。



また、長年親しまれたパサデナでの開催は、今年が最後になるという衝撃の裏話も。来年以降の開催地を巡る切実な舞台裏が明かされている。



しかし、イベントの主役はやはり「狂気」を感じさせるほどのこだわりを持つ出展者たちだ。パジメが「変態中の変態」と脱帽したのは、日本の「大江洋服店」が持ち込んだ一本のジーンズ。



なんとリーバイスの創業（1873年）よりもさらに古い、1867年の「生地のレシピ」を米博物館で発見し、当時の仕様を完全復刻。ステッチには高価なリネン100％の糸を使い、「デニムより糸の方が高くなった」と語る執念のモノ作りに、パジメも驚愕の声を上げた。



世界的な巨大企業が資本を投じ、一方で職人が150年前の糸を再現する――。熱狂の渦に包まれた会場の空気感と、マニアも唸る「究極のデニム」のディテールは、ぜひ動画でその目に焼き付けてほしい。