この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロサンゼルスで開催された世界最高峰のヴィンテージイベント「インスピレーションLA」の潜入レポートを公開。そこには、古着ファンの想像を絶する「驚きの光景」が広がっていた。

会場を巡るパジメが真っ先に目を疑ったのは、意外すぎる企業の出展ブースだ。時価総額約30兆円を誇るアメリカの税務ソフト大手「TurboTax」が、まさかのスポンサー参戦。主催者の田中凛太郎氏ですら「新手の古着屋かと思った」と苦笑するほどの異例な事態に、パジメは「キャッシュビジネスが多い業界への『税金払え』というメッセージか」と独自の分析で盛り上がりを見せた。

また、長年親しまれたパサデナでの開催は、今年が最後になるという衝撃の裏話も。来年以降の開催地を巡る切実な舞台裏が明かされている。

しかし、イベントの主役はやはり「狂気」を感じさせるほどのこだわりを持つ出展者たちだ。パジメが「変態中の変態」と脱帽したのは、日本の「大江洋服店」が持ち込んだ一本のジーンズ。

なんとリーバイスの創業（1873年）よりもさらに古い、1867年の「生地のレシピ」を米博物館で発見し、当時の仕様を完全復刻。ステッチには高価なリネン100％の糸を使い、「デニムより糸の方が高くなった」と語る執念のモノ作りに、パジメも驚愕の声を上げた。

世界的な巨大企業が資本を投じ、一方で職人が150年前の糸を再現する――。熱狂の渦に包まれた会場の空気感と、マニアも唸る「究極のデニム」のディテールは、ぜひ動画でその目に焼き付けてほしい。

YouTubeの動画内容

00:19

パサデナで開催の「インスピレーションLA」に潜入
02:50

主催者・田中凛太郎さんに遭遇
03:28

30兆円企業「TurboTax」がまさかのスポンサー参戦
06:59

駐車場問題でパサデナ開催は今年が最後に
13:09

大江洋服店が手掛ける1800年代の「変態デニム」とは

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