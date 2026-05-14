全長4.6mを切る「ちっちゃいランクル」

トヨタは2026年2026年5月14日、ランドクルーザーの新シリーズ「ランドクルーザーFJ」を発売しました。

【確かに小さい！】これが「ランクルFJ」です（画像で見る）

その耐久性と走行性能が世界的に評価されているランクルことランドクルーザー。現在はフラッグシップの「300」シリーズ、再販されたヘビーデューティモデルの「70」シリーズ、そして2024年に誕生した中核モデルの「250」シリーズがありますが、新たに加わる「FJ」はシリーズ最小モデルとなります。どこへでも行ける「自由（Freedom）」と多様な「楽しみ方（Joy）」の「Freedom＆Joy」がコンセプトだそうです。

ランクル伝統のラダーフレーム構造を採用し、ボディサイズは全長4575mm、全幅1855mmと、250シリーズに比べそれぞれ350mm、125mmもコンパクトです。一方で、ホイールベースは250シリーズ比で270mm短い2580mmとし、最小回転半径5.5mという取り回しの良さを確保しています。

また、フロントとリヤのコーナーバンパーは取り外し可能な分割タイプとし、修理性を向上しているほか、オフロード走行時に路面を見下ろしやすいよう、ベルトラインは一段低くした水平基調のデザインとなっています。

インテリアも車両姿勢が認知しやすい水平基調のインストルメントパネルを採用。オフロード走行を想定して低く設計されたカウルとインパネ上面により、前方視界を確保しているといいます。

室内は2列シート5人乗りで、6:4分割可倒式のリヤシートを採用。ラゲージスペースはリヤシート使用時でも容量795Lを確保し、シートを格納すれば最大1607L（いずれもVDA法）まで拡大するそうです。また、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」やパノラミックビューモニター、12.3インチディスプレイオーディオなども標準装備としています。

パワートレインは2.7Lガソリンエンジンと6 Super ECTの組み合わせで、燃費はWLTCモードで8.7km/L。税込み価格は70シリーズよりも安い450万100円です。月販基準台数は1300台に設定されています。