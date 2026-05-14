午後は東・西日本中心に天気急変

きょうも全国的に日差しが届きますが、大気の状態が不安定になり、天気の急変に注意が必要です。高気圧に覆われる北海道と東北北部は午後も安定して晴れますが、東北南部と関東から九州はにわか雨や雷雨の所があるでしょう。

【CGで見る】雨はいつ・どこで？きょうの降水・雲の予想シミュレーション

東北南部は夕方にかけて、関東から九州は夜にかけて急な強い雨や落雷、突風などに注意が必要です。日中の気温は東日本や西日本で25℃以上の夏日の所が多くなります。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：20℃ 釧路：12℃

青森 ：19℃ 盛岡：20℃

仙台 ：17℃ 新潟：19℃

長野 ：24℃ 金沢：24℃

名古屋：29℃ 東京：26℃

大阪 ：28℃ 岡山：29℃

広島 ：28℃ 松江：25℃

高知 ：29℃ 福岡：25℃

鹿児島：27℃ 那覇：26℃

週末は暑さレベルアップ30℃超

あすからは安定して晴れて、にわか雨も山沿いの狭い範囲になるでしょう。土日は一段と暑い空気が流れ込み、東日本や西日本で30℃以上の真夏日になる所もある見込みです。



来週は湿った空気も流れ込むため、蒸し暑さも増していきます。熱中症にお気を付けください。