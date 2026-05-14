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午後は東・西日本中心に天気急変

きょうも全国的に日差しが届きますが、大気の状態が不安定になり、天気の急変に注意が必要です。高気圧に覆われる北海道と東北北部は午後も安定して晴れますが、東北南部と関東から九州はにわか雨や雷雨の所があるでしょう。

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東北南部は夕方にかけて、関東から九州は夜にかけて急な強い雨や落雷、突風などに注意が必要です。日中の気温は東日本や西日本で25℃以上の夏日の所が多くなります。

きょうの各地の予想最高気温

札幌　：20℃　釧路：12℃
青森　：19℃　盛岡：20℃
仙台　：17℃　新潟：19℃
長野　：24℃　金沢：24℃
名古屋：29℃　東京：26℃
大阪　：28℃　岡山：29℃
広島　：28℃　松江：25℃
高知　：29℃　福岡：25℃
鹿児島：27℃　那覇：26℃

週末は暑さレベルアップ30℃超

あすからは安定して晴れて、にわか雨も山沿いの狭い範囲になるでしょう。土日は一段と暑い空気が流れ込み、東日本や西日本で30℃以上の真夏日になる所もある見込みです。

来週は湿った空気も流れ込むため、蒸し暑さも増していきます。熱中症にお気を付けください。