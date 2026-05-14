【バツイチ息子は、狂ってた…】相手女性がそっけない？イライラする息子＜第8話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第8話 息子の幸せか、自分の幸せか
【編集部コメント】
陽子さんが不安になっていることも知らず、タダシさんは自分の幸せだけを考えている様子。エミさんが急にそっけなくなったのを感じ、なんとか気持ちを取り戻そうと必死になっているようですね。結婚前提のお付き合いが順調と思われていた2人でしたが、何があったのでしょうか？ しかし陽子さんのことを「自立してくれ」と突き放したあげく、まだお金を出させようとするタダシさんには呆れてしまいますね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第8話 息子の幸せか、自分の幸せか
【編集部コメント】
陽子さんが不安になっていることも知らず、タダシさんは自分の幸せだけを考えている様子。エミさんが急にそっけなくなったのを感じ、なんとか気持ちを取り戻そうと必死になっているようですね。結婚前提のお付き合いが順調と思われていた2人でしたが、何があったのでしょうか？ しかし陽子さんのことを「自立してくれ」と突き放したあげく、まだお金を出させようとするタダシさんには呆れてしまいますね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子