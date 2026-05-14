『トモダチコレクション』で作成した“激似な芸能人” おかずクラブ・ゆいP、スクショ公開で大反響「似てる」「クオリティーが高い」
お笑いコンビ・おかずクラブ・ゆいPが、自身のX（ゲーム専用）を更新し、人気ゲーム『トモダチコレクション わくわく生活』で作成した“激似な芸能人”たちをスクショで紹介した。絶妙なキャラ作成がネット上で話題になっている。
【画像】顔そっくり！『トモコレ』で作成された“激似な芸能人”
『トモダチコレクション』は、2009年6月18日に任天堂より発売されたニンテンドーDS用ゲームが第1作目。似顔絵キャラクターのMiiを作成し、プレイヤー自身のMiiや友人・知人などのMiiを登録。架空の島で生活するMii達の生活を観察したり、世話をする内容で、決まった目的やゴールはなく、住人の満足度向上のためにがんばるのもよし、お宝を集めるのもよし、そっとMiiを見守るだけでもいい、自由度の高いゲームとなっている。
新作は、海に浮かぶ小さな島が舞台で、プレイヤーは、この島の「管理人」として、島に暮らすMiiたちの生活を見守っていく。まず、住人はプレイヤーが作る似顔絵キャラクター「Mii」で、自分や友達、家族、あこがれの人など、どんなMiiを住まわせるのか？プレイヤー自身が制作する。
顔や身長、声や性格まで自由に「あの人」のそっくりさんを制作でき、そして、住人としてこの島に住むことになったMiiは、それぞれが自由気ままに生活を送りはじめ、プレイヤーはこの島の管理人として、自分の距離感で、住人たちとのふれあいを楽しむことができる。
ゆいPは、公式YouTubeチャンネルにて「【トモダチコレクションわくわく生活】おかずクラブゆいPのともだちコレクション【初見プレイ】」というタイトルで動画配信をしており、まずは、自分たち「おかずクラブ」のそっくりキャラクターを作成。
今回、作成した“激似な芸能人”は、おかずクラブのほか、『世界の果てまでイッテQ！』メンバーでおなじみの森三中の村上知子、黒沢かずことなっている。
絶妙な“激似な芸能人”作成にネット上では「すげー！誰が誰かわかるぅぅぅ！」「イッテQ！のメンバーが誰が誰なのかがちゃんとわかります。すごく似ていてクオリティーが高いです」「似てるし、かわいいし、イッテQメンバー見えてる！」などの声が出ている。
【画像】顔そっくり！『トモコレ』で作成された“激似な芸能人”
『トモダチコレクション』は、2009年6月18日に任天堂より発売されたニンテンドーDS用ゲームが第1作目。似顔絵キャラクターのMiiを作成し、プレイヤー自身のMiiや友人・知人などのMiiを登録。架空の島で生活するMii達の生活を観察したり、世話をする内容で、決まった目的やゴールはなく、住人の満足度向上のためにがんばるのもよし、お宝を集めるのもよし、そっとMiiを見守るだけでもいい、自由度の高いゲームとなっている。
顔や身長、声や性格まで自由に「あの人」のそっくりさんを制作でき、そして、住人としてこの島に住むことになったMiiは、それぞれが自由気ままに生活を送りはじめ、プレイヤーはこの島の管理人として、自分の距離感で、住人たちとのふれあいを楽しむことができる。
ゆいPは、公式YouTubeチャンネルにて「【トモダチコレクションわくわく生活】おかずクラブゆいPのともだちコレクション【初見プレイ】」というタイトルで動画配信をしており、まずは、自分たち「おかずクラブ」のそっくりキャラクターを作成。
今回、作成した“激似な芸能人”は、おかずクラブのほか、『世界の果てまでイッテQ！』メンバーでおなじみの森三中の村上知子、黒沢かずことなっている。
絶妙な“激似な芸能人”作成にネット上では「すげー！誰が誰かわかるぅぅぅ！」「イッテQ！のメンバーが誰が誰なのかがちゃんとわかります。すごく似ていてクオリティーが高いです」「似てるし、かわいいし、イッテQメンバー見えてる！」などの声が出ている。