先住犬の柴犬さんに果敢にアタックする大型犬の子犬。柴犬さんにあっさり反撃されてしまい…？その後の赤ちゃんすぎる行動が話題を呼び、投稿は38万回再生を突破。「弱かったｗｗ」「受け身は完ぺき！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：自分より小さな犬に挑む『大型犬の子犬』→反撃され、転んでしまい…あまりに弱すぎる『まさかの光景』】

お姉ちゃん柴犬にエイッ！

Instagramアカウント「lala_roy0036」に投稿されたのは、2匹のわんこが繰り出すコントのような一コマ。飼い主さんの愛犬は、柴犬の「ララ」ちゃんと、アラスカンマラミュートの「ロイ」くん。

投稿当時、子犬のロイくんはララちゃんよりも体は小さいものの元気いっぱい！この日も、ソファの上にいるララちゃんにかまってほしくて、前足でチョン…とつついたといいます。

つついたといってもまだまだ加減を勉強中のロイくん、ララちゃんがバランスを崩してしまうほど勢いは強かったそう。そんなロイくんにララちゃんも黙ってはいないようで…！？

赤ちゃんすぎる…愛くるしい子犬

ワンプロのように一瞬取っ組み合いになりますが、やはりララちゃんの方が一枚上手。あっという間にねじ伏せられたロイくんは、そのまま床に尻もちをつくように落ちてしまったとか。

そしてゆっくりとした動きでコロン…と床に横たわってしまったそう…！その動きと無邪気な笑顔は赤ちゃんすぎて思わず頬が緩んでしまいます。

横たわったお腹をララちゃんの方に向けて『やっぱりお姉ちゃんには敵わないなぁ』なんて思っているのかもしれませんね。きっとロイくんが大きく成長してもララちゃんはお姉ちゃんのままなのでしょう。微笑ましいやり取りに飼い主さんも優しい笑いがこぼれたのでした♡

この投稿には「可愛いにも程がある」「合気道使えるイッヌだ」「こてーん！」といったコメントが寄せられています。ララちゃんの身のこなしと、ロイくんの転がり方に目を細めた人が多かったようですね。

大きくなってもお姉ちゃん大好き♪

大型犬の子犬の成長は本当に早いもの。あっという間に柴犬のララちゃんを追い抜いて、大きくなったロイくん。ララちゃんに転がされていたあの頃の面影はありません。

クッションの引っ張りっこをしていた2匹ですが、ロイくんの勢いに体ごとブンブンと振り回されるララちゃん。飼い主さんも一瞬心配しますが、ロイくんは力加減をちゃんと分かっている様子。

きっとララお姉ちゃんと一緒に遊びたくて、加減をしているのでしょうね。お姉ちゃんが大好きなロイくんと、柴犬さんらしいちょっぴり塩対応なララちゃん…。これからの関係性にも注目ですね！

Instagramアカウント「lala_roy0036」では、飼い主さんが2匹の日常を投稿しています。可愛いもふもふたちに癒されてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「lala_roy0036」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております