久松宏輝トレーナー推奨…打球が飛ぶようになる「股関節の曲げ伸ばし」

野球に励む子どもなら、誰もが憧れるホームラン。しかし、腕力に頼ったスイングでは打球を遠くに飛ばせない。重要なのは体全体の力をバットに伝えることで、そのためには股関節の使い方が重要になる。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーとして選手を指導する久松宏輝さんが、「股関節の曲げ伸ばしドリル」を紹介している。

野球において股関節は、下半身の力を上半身に伝達する重要部位。久松さんは「股関節を曲げて溜めを作り、伸ばして力を発揮する」と説明する。とはいえ、小学校低学年の子どもたちに股関節の適切な使い方をどう教えればいいのか、悩む指導者や保護者は多いだろう。

第1段階として、久松さんは「了の字ドリル」を推奨する。選手はまず肩幅で立つ。次に股関節を曲げるとともに、両手を前に伸ばしながらお尻を後ろに引いていく。背中は“真っすぐ”を心掛ける。丸まらないように注意し、両手を可能な限り前に出す。左側面から見た時に、漢字の「了」の姿勢ができていればOKだ。

膝の位置はくるぶしの真上をキープし、重心を前にかけて手を伸ばす。膝が前に出たり、後ろに下がらないように心掛ける。足の裏側に張りを感じれば正しい動きだ。まずは10回1セットを目安に取り組むことを久松さんは勧める。「小学生の早い段階で、ここから始めてもらえたらと思います。最初に確保してほしい股関節の動きです」。

怪我防止にも効果があるそうで、「ホームランを打とうとすると、スイングが大きくなる。大きなスイングをする中で体がきちんと動かないと、必ず怪我をします。怪我せずにホームランを打てるようになると思うので、ぜひやってみてください」と力を込めた。股関節の動かし方を習得すれば、打球の飛距離は飛躍的に伸びていくはずだ。（First-Pitch編集部）